EUA
Trump es llança contra Cuba i amenaça qui vengui petroli a l’illa
Minneapolis protesta contra l’acció federal
El president dels Estats Units, Donald Trump, va firmar dijous una ordre executiva que estableix que podrà imposar aranzels als béns procedents de països que venguin o proporcionin petroli a Cuba.
A l’ordre, el mandatari assegura que el Govern cubà ha pres mesures que “perjudiquen i amenacen” els EUA, i que s’alinea amb “grups terroristes transnacionals i actors adversos al país nord-americà, incloent Rússia, Xina, Iran, Hamas i Hezbollah”.
Trump va afirmar que “Cuba no podrà sobreviure”, després d’ordenar la imposició d’aranzels als països que venguin petroli a l’illa.
D’altra banda, Trump va titllar l’infermer Alex Pretti, mort a trets per agents federals diumenge passat a Minneapolis, com un “agitador” i un presumpte “insurrecte” després de l’aparició d’un vídeo amb verificació que mostra Pretti atacant a puntades de peu un vehicle federal en un incident ocorregut onze dies abans de la seua mort.
Ahir, l’estat de Minnesota va viure una jornada de vaga general –la primera d’aquest calibre als Estats Units en dècades– amb una manifestació massiva pel centre de Minneapolis, ciutat en la qual van ser assassinats ja dos ciutadans nord-americans que protestaven contra l’actuació federal.
Una de les primeres reaccions del Govern dels Estats Units va ser la detenció ahir del conegut periodista Don Lemon, que el passat 18 de gener cobria unes protestes als voltants i dins d’una església a Saint Paul, Minnesota, en la qual un funcionari d’Immigració exerceix de pastor religiós. Tres persones més van ser detingudes, entre elles una altra periodista. Lemon està acusat de “delictes federals contra els drets civils”.