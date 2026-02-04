POLÍTICA
El Govern central rectifica i separa el decret amb la pujada de les pensions de l’escut social
Flexibilitza la suspensió dels desnonaments per deslliurar-ne propietaris amb un sol pis al pactar-ho PSOE i PNB. Podem carrega contra l’acord i amenaça de tombar-lo al seu pas pel Congrés
El Consell de Ministres va decidir ahir trossejar el decret òmnibus, que el Congrés va tombar la setmana passada amb els vots en contra de PP, Junts i Vox, i en va aprovar dos de separats, un amb la revalorització del 2,7% de les pensions contributives i mesures de Seguretat Social, com la congelació de quotes per als autònoms, i un altre amb el denominat escut social, en el qual s’inclou la moratòria dels desnonaments. Aquesta última és la mesura més controvertida del decret. El PNB va anunciar ahir un acord amb l’Executiu central per modificar-la. En concret, el nou text estableix que els propietaris d’un o dos habitatges, o els que es trobin en situació de vulnerabilitat, no es veuran afectats per aquesta pròrroga de l’escut social. És a dir, que els jutges podran desnonar en cas d’impagament, i “correspondrà als serveis socials competents la recerca d’una alternativa habitacional d’emergència”. Aquesta qüestió no va ser abordada amb Junts, força crític amb la mesura, que esperarà a veure “la lletra petita” abans de decidir el sentit del seu vot, ja que tem que sigui “insuficient”. Al contrari, Podem va criticar durament la flexibilització. Segons Ione Belarra, és un “pacte criminal” que “desprotegeix” famílies vulnerables. “No hi ha ningú al PSOE ni a Sumar que pensi a millorar la vida de la gent”, va afirmar. El Govern central va apel·lar al diàleg per aprovar aquest nou decret d’escut social que inclou bona part de les mesures de l’anterior decret òmnibus i que arribarà al Congrés durant les properes setmanes. Per prosperar, necessita els vots de tots els socis de la investidura, també de Podem.
Respecte al decret sobre la revalorització de pensions per a aquest 2026, que igual com l’any passat l’Executiu de l’Estat portarà sol al ple del Congrés, la portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Míriam Nogueras, va celebrar haver “forçat” el Govern espanyol a “rectificar” i que la revalorització de les pensions ja estigui “garantida”. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que la decisió presa per la Moncloa demostra que l’Executiu de l’Estat “estava utilitzant els pensionistes per resoldre els seus problemes polítics”. El popular va afirmar que el seu partit “estava, està i estarà” a favor de la revalorització automàtica de les pensions d’acord amb l’IPC, però que mai no acceptarà xantatges ni que s’utilitzi els pensionistes “com a ostatges”. Feijóo també va criticar la mesura contra els desnonaments.
De la pròrroga del bo social als ajuts per al cotxe elèctric
El nou decret llei d’escut social que s’aprova després que el 27 de gener passat el Congrés tombés la convalidació d’un únic decret en el qual s’incloïen la pujada de les pensions i la pròrroga de l’escut social, inclou mesures en matèria d’habitatge, energètica, d’ocupació, de caràcter tributari i de finançament territorial. En matèria energètica, inclou la pròrroga del bo social i la garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors fins al 31 de desembre del 2026, així com l’adaptació de la taxa de retribució financera de sistemes elèctrics no peninsulars per al període regulatori 2026-2031. En matèria d’ocupació, s’inclou la pròrroga de prohibició d’acomiadament per a empreses beneficiàries d’ajuts públics. També contempla els incentius fiscals a vehicles elèctrics, infraestructures de recàrrega i inversions que utilitzin energies renovables.