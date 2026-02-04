POLÍTICA
Govern i comuns comencen a negociar els pressupostos del 2026
Després que la Generalitat hagi imposat les tretze primeres multes a propietaris per incomplir la llei d’habitatge. ERC pressiona la Moncloa per l’IRPF
El Govern i els comuns van anunciar ahir la imposició de les primeres tretze multes a propietaris per incomplir la llei d’habitatge català, en aplicació del règim sancionador d’habitatge acordat entre tots dos fa prop d’un any, i l’import total del qual podria ascendir als 120.000 euros. Ho van anunciar després de reunir-se la consellera d’Economia, Alícia Romero; la líder dels comuns, Jéssica Albiach, i el líder de PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, al Palau de la Generalitat per avaluar el compliment dels acords arran dels suplements de crèdit del 2025, condició prèvia dels comuns a iniciar negociacions per als pressupostos del 2026. Algunes de les multes, totes imposades a persones jurídiques, ja s’han cobrat, mentre que d’altres són expedients pendents de tancar i les xifres dels quals encara s’han de concretar.
Aquestes sancions formen part de les exigències del partit d’Albiach i ara els comuns s’asseuran a negociar a partir de la setmana vinent els pressupostos de la Generalitat del 2026. La líder del partit va dir que s’ha fet “un primer pas” i “un punt de partida”, malgrat que va criticar el Govern per “anar tard” en l’aplicació d’un règim sancionador que està en vigor des de ja fa un any.
Mentrestant, la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va reclamar al Govern espanyol que “mogui la fitxa que correspon” sobre la recaptació de l’IRPF per negociar els pressupostos. Va insistir que “no n’hi ha prou amb dir que es farà” i que és necessari que sigui “una realitat”. Va defensar que aquesta mesura és necessària perquè el sistema de finançament sigui “just i singular”. Sobre les tretze sancions en habitatge, Capella va apuntar que “no progressen gaire acceleradament” i va demanar “posar tots els esforços i desplegar tots els mitjans” per “obligar a fer complir les lleis en vigor”.
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va celebrar l’inici de la negociació de pressupostos amb els comuns i va assegurar que “continuen treballant” amb ERC per complir els acords que els republicans consideren necessaris i iniciar negociacions, amb referència a la recaptació de l’IRPF a Catalunya.