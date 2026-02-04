SUD-AMÈRICA
Mateix règim, nova Veneçuela
Es compleix un mes de la captura de Nicolás Maduro per part dels EUA. Delcy Rodríguez s’alinea amb Washington amb reformes sobre el petroli i amb signes d’aperturisme
Veneçuela es troba atrapada entre la continuïtat del règim chavista i les expectatives de canvis un mes després de la captura de l’expresident del país, Nicolás Maduro, per part dels Estats Units. L’exmandatari es troba en una presó nord-americana amb la seua dona, Cilia Flores, acusats de narcoterrorisme. Segons Caracas, l’atac va deixar al voltant d’un centenar de morts, gran part dels quals militars cubans que protegien Maduro.
L’operació, planificada durant sis mesos pel Govern de Donald Trump, va ser ràpida, precisa i sense baixes nord-americanes. Va constar de tres fases: un bombardeig quirúrgic per neutralitzar mitjans de defensa aèria; un assalt aerotransportat al centre neuràlgic del poder militar veneçolà per capturar el mandatari; i finalment l’extracció de l’autòcrata en helicòpter, vaixell i avió fins a Nova York.
“Dirigirem el país fins que hi hagi una transició adequada”, va anunciar després de l’ofensiva el president dels EUA, que ha amenaçat de portar a terme atacs similars a Cuba, Colòmbia i Mèxic mentre manté la mirada sobre Groenlàndia.
La vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, va assumir el comandament de l’Estat sud-americà amb el suport de la Casa Blanca. Trump ha elogiat diverses vegades la gestió de la presidenta interina, que s’ha reunit amb alts càrrecs nord-americans al mateix temps que continua reclamant l’alliberament de Maduro i la seua dona.
Alliberament del petroli
Un dels passos més importants del Govern de Rodríguez ha estat la reforma de la llei d’hidrocarburs, que suposa el final del control estatal sobre l’activitat petrolera del país per obrir les portes al capital privat i estranger, la qual cosa suposa el desmantellament del llegat del traspassat president Hugo Chávez.
La reforma, si bé manté que l’Estat té dret a una participació de fins al 30% com a regalia, ara permet l’opció d’abaixar el percentatge en funció del projecte.
A més, assenyala que ara les activitats primàries (exploració, extracció, recol·lecció, transport i emmagatzemament) podran ser fetes no només en exclusiva o majoritàriament per l’Estat, sinó també per companyies privades domiciliades al país, “en el marc de contractes subscrits amb empreses d’exclusiva propietat de la república o les seues filials”.
Veneçuela ja ha rebut almenys 200 milions de dòlars per la venda de cru als EUA, en el marc d’un acord que preveu que Caracas rebi fins a 500 milions.
Obertura del règim
Pel que fa al procés de democratització del país, Rodríguez va anunciar dissabte una proposta d’amnistia general per als presoners polítics tancats al país des de l’arribada del chavisme el 1999, amb l’objectiu d’“afavorir la convivència”.
El paper dels Estats Units, tanmateix, ha deixat en segon pla l’oposició veneçolana, liderada per Edmundo González i María Corina Machado. L’Administració Trump ha preferit apostar per la continuïtat del règim chavista a canvi de la seua cooperació i, a més, ha insistit que la celebració d’eleccions va supeditada a la reconstrucció del país.