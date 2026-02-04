ARAGÓ
El PP presumeix de gestió i la resta la qüestionen
Els candidats a la presidència del Govern d’Aragó dels vuit partits representats a les Corts autonòmiques, PP, PSOE, Vox, Aragó-Terol Existeix, Podem, IU i CHA, van protagonitzar dilluns a la nit un debat a vuit a Aragón TV, on l’actual president, el popular Jorge Azcón, va reivindicar la situació “econòmicament envejable” de la comunitat, mentre que la resta va qüestionar algunes de les xifres i dels efectes de les polítiques de l’actual Executiu en l’economia, l’ocupació o els serveis públics. Els contendents van contraposar les seues opinions sobre assumptes com el transvasament de l’Ebre, que tots van rebutjar excepte Vox, la despoblació o els serveis públics.
D’altra banda, la recollida de dades dels comicis de diumenge utilitzarà, per primera vegada, la intel·ligència artificial per detectar possibles incidències.