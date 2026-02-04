Salvador Illa podria reincorporar-se "abans" del que pensava l’equip mèdic
El president de la Generalitat ja es desplaça amb una sola crossa
El director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha explicat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaça amb una sola crossa, i que atesa la seua ràpida recuperació podria reincorporar-se "abans" del que pensava l’equip mèdic. Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio, que ha detallat que Illa, que en sortir de l’hospital divendres passat va necessitar l’ajuda de dos crosses, pot desplaçar-se des d’aquest dimarts amb una sola crossa, i que "està recuperant molt ràpid la motricitat i la força".
Ha afegit que el control analític de la infecció pel bacteri que li va causar una osteomielitis púbica de dimarts va ser "molt favorable", i que estan desapareixent progressivament els signes d’inflamació i d’infecció.
Per tot això, ha dit que podria recuperar la seua activitat com a president abans del previst, encara que no ha precisat cap calendari: "No és la meua funció dir-ho, però veient l’evolució i el quadre, és possible que sigui abans del que pensàvem".
Ha afirmat que el president voldria reincorporar-se el més aviat possible, encara que ha precisat que, encara que pugui recuperar-se funcionalment, haurà de seguir el tractament per a l’eliminació del bacteri, encara que sigui per via oral: "Això no vol dir que hagi d’estar 8 setmanes sense poder moure’s de casa".
Finalment, ha dit que per realitzar viatges oficials probablement s’haurà d’esperar "una mica més", i preguntat per quan tornarà a córrer (una de les aficions d’Illa), ha respost que ho podran determinar els seus metges, però que desitja que així pugui ser i com més aviat millor.