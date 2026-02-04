El Senat reprova Puente per quarta vegada i exigeix la seua dimissió després d’últims accidents
El Senat ha aprovat aquest dimecres la reprovació del ministre de Transport, Óscar Puente, per quarta vegada en setze mesos i ha exigit la seua dimissió pel "caos" ferroviari i els accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gèlida (Barcelona). La moció ha tirat endavant amb 151 vots a favor, del PP, Vox i ERC, l’abstenció de Junts, Coalició Canària i BNG i 103 vots en contra del PSOE, EH Bildu, PNB, Más Madrid i Compromís.
Puente ja va ser reprovat el passat mes de setembre pel "caos" dels trens, així com el maig per la seua gestió al capdavant del ministeri, la qual cosa se suma a una primera reprovació el setembre del 2024. La senadora del PP Carmen Belén López ha incidit en la necessitat d’un pla de renovació del sistema ferroviari amb l’objectiu que "mai més no es produeixi alguna cosa que era evitable", a més de censurar la "negligent" gestió de Puente.
El PP ha destacat que les tres reprovacions de Puente es deuen al "greu deteriorament de la qualitat dels serveis públics" dependents del ministeri que dirigeix, així com pel seu "menyspreu reiterat" als mandats de les Corts Generals, "especialment a les diferents lleis que busquen millorar el transport".
El PP ha insistit per això en "la immediata dimissió" de Puente, "sense perjudici de les responsabilitats polítiques que poguessin correspondre al president del govern. Així mateix, ha exigit al govern espanyol aprovar de manera immediata la primera fase del pla de xoc extraordinari provincialitzat en el qual s’identifiquin totes les limitacions temporals de velocitat existents a causa d’incidències en les infraestructures. També han demanat detallar les actuacions necessàries per resoldre-les i pal·liar, a curt i mitjà termini, les innombrables incidències en els serveis de mitja i llarga distància, així com de Rodalies a Catalunya.
El senador d’ERC Joan Queralt ha argumentat el seu vot a favor de la reprovació a Puente assenyalant que el servei de Rodalies és "pitjor que el tren de la bruixa", mentre que el senador de Junts ha insistit en el malestar per l’estat ferroviari, però ha explicat que s’han abstingut perquè la falta d’inversió també es produïa quan governava el PP.
El senador socialista Marcos Albadalejo ha indicat que Puente ha donat explicacions tant al Senat com al Congrés i ha recalcat que "és això el que s’exigeix" a un responsable públic en aquests moments en què encara no s’ha acabat la causa de l’últim accident ferroviari a Adamuz.