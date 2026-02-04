ENQUESTA
El suport dels joves catalans a la dreta es dispara al 30% en 5 anys
El 60% de ciutadans limitarien la migració
La joventut catalana està fent un gir a la dreta, segons indica el sondeig anual 2025 de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). En els últims 5 anys el posicionament a la dreta ha augmentat més d’un 20% entre els homes menors de 35 anys i un 17% entre les dones menors de 25. L’ICPS (consorci de la Diputació de Barcelona i la UAB) recull les conclusions del sondeig sobre l’opinió de l’electorat català, del qual “s’accentua i expandeix” el gir cap a la dreta dels homes joves entre els 25 i els 34 anys, l’opinió dels quals sobre la immigració també empitjora, una tendència que havia començat a observar-se en les dades de l’any passat. El suport a limitar la immigració ha pujat gairebé 20 punts a Catalunya en dos anys, del 44% a gairebé el 64%. Mentrestant, l’opinió favorable a la immigració es manté “estable”, per sobre de la meitat de la població (52,4%), malgrat un retrocés des del 2023 en detriment dels qui es mostren “més aviat en desacord amb el concepte immigració”. Per formacions polítiques, el 100% dels enquestats d’Aliança Catalana estarien d’acord amb la limitació de l’entrada d’immigrants al país, seguits dels de Vox (90%), PP i Junts (80%) i PSC i ERC (entre el 50 i el 60%).
Salvador Illa (PSC) continua sent el president preferit per la majoria dels enquestats, que passen del 20,6% el 2024 al 20,9% el 2026, en la qual s’observa un retrocés per a Carles Puigdemont (Junts), segona opció escollida, que cau del 14,5% el 2025 al 10,2% el 2026. Irromp Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que passa de ser la preferida com a presidenta del 2,6% de les persones enquestades el 2025 al 8,8% aquest 2026.