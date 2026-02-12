SUCCESSOS
Almenys deu morts durant un tiroteig en una escola del Canadà
Almenys 10 persones van morir la matinada de dimarts a dimecres en un tiroteig provocat per una jove de 18 anys –identificada com Jesse Van Rootselaar– que després es va suïcidar, en una escola de Tumbler Ridge, al Canadà.
Sis de les víctimes van ser localitzades a l’interior de l’escola mentre que dos cossos van ser trobats en un habitatge. Una altra persona va morir quan era traslladada a un hospital.
Entre els morts hi ha una professora de 39 anys i cinc alumnes d’entre 12 i 13 anys. A més, 25 persones van ser ateses per lesions en un centre mèdic i dos més van ser evacuades en helicòpter amb ferides greus. Aquest és el segon tiroteig més greu registrat mai al Canadà.