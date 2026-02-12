TRIBUNALS
Fiscalia i Advocacia, a favor d’amnistiar Puigdemont
Demanen al Constitucional que l’empari davant la negativa del Suprem. Aprecien la vulneració de drets fonamentals
La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han sol·licitat al Tribunal Constitucional que estimi el recurs d’empara presentat per l’expresident Carles Puigdemont, després que el Tribunal Suprem decidís no aplicar-li la llei d’amnistia pel delicte de malversació vinculat al referèndum del 2017. Segons fonts jurídiques, ambdós organismes afirmen que la resolució del Suprem va vulnerar el dret fonamental a la tutela judicial efectiva al realitzar una interpretació “desraonada i arbitrària” de la norma a fi d’excloure la malversació de l’àmbit de l’amnistia.
Tant la Fiscalia com l’Advocacia remarquen en els seus escrits que la voluntat del legislador a l’aprovar la llei va ser amnistiar tots els delictes relacionats amb el procés, inclosa la malversació, tret d’aquells supòsits en els quals hi hagués hagut enriquiment personal. Segons la seua opinió, aquest supòsit no es dona en el cas de Puigdemont ni en el d’altres líders independentistes com Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Lluís Puig i Antoni Comín, a qui el Suprem també va negar l’amnistia pels mateixos motius. Ambdós institucions subratllen que ja van defensar aquesta posició durant els tràmits davant de la Sala Penal del Suprem, insistint que l’esmentat tribunal no va valorar adequadament l’esperit i la finalitat de la llei.
Els informes remesos ara s’integren en el procés de tramitació del recurs d’empara davant del Constitucional, que ja va admetre a tràmit el recurs de Puigdemont, encara que va rebutjar suspendre l’ordre nacional de detenció que pesa sobre ell.
La decisió final, no obstant, continua pendent del que determini el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les qüestions prejudicials plantejades pels tribunals espanyols, un pronunciament que s’espera com a màxim per al març.
Mentrestant, Puigdemont continua sense poder tornar. Fa dos setmanes, el Constitucional va decidir mantenir vigent l’ordre de detenció durant la tramitació del recurs.