Nou ferits hospitalitzats pel temporal de vent a Catalunya amb un crític
Les ventades deixen una persona en estat crític a Vall d'Hebron i Parlon defensa les restriccions de mobilitat aplicades
Nou persones han estat traslladades a hospitals arreu de Catalunya a causa del temporal de vent que ha assotat el territori, amb un balanç d'un ferit crític, un de molt greu i tres de greus, segons ha confirmat el Departament de Salut. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que les restriccions aplicades estaven "justificades" i han contribuït a evitar més incidents greus.
El ferit crític és un home de 46 anys ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron després que li caigués part del sostre d'una nau industrial. Al mateix centre hi ha un home de 68 anys en estat greu amb fractura de pelvis i fèmur, a més de traumatisme toràcic, després que un fanal li caigués al damunt. A l'Hospital de Bellvitge, un jove de 22 anys es troba en estat molt greu per l'impacte d'un arbre, mentre que un altre noi de 23 anys està greu pel mateix motiu. A Girona, l'Hospital Trueta ha ingressat un ferit greu de 56 anys amb una cama afectada per l'esfondrament d'una paret.
Pel que fa als ferits de menys consideració, dues persones de 54 i 51 anys es troben en estat menys greu a l'Hospital d'Olot després que un arbre els caigués mentre treballaven. A més, dos voluntaris de Protecció Civil de 23 i 35 anys van ser traslladats a l'Hospital de Sant Boi amb ferides lleus per la caiguda d'un arbre i ja han rebut l'alta mèdica.
Més de vuitanta persones han requerit assistència sanitària
En total, 86 persones han necessitat assistència sanitària pels efectes del temporal de vent, segons les dades facilitades per Protecció Civil. Entre els incidents destacats hi ha un ferit a Vilassar de Mar per l'esfondrament d'un mur i una dona ferida a l'Hospitalet de Llobregat quan part d'un edifici va caure sobre el seu vehicle mentre esperava a l'interior.
Juan Cuesta, cap de taller de Tallers Auto Record, proper a l'edifici afectat, ha relatat a l'ACN que cap a les 7.40 hores "ha caigut l'edifici del costat" i les runes van impactar contra un cotxe amb una dona a dins que esperava per entrar al taller. Cuesta ha explicat que la pols generada i les runes els impedien veure-la, però una dotació de Bombers que passava per la zona es va aturar immediatament i la va atendre, resultant ferida lleu.
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha gestionat 454 alertes corresponents a 441 incidents diferents, encara que la majoria d'aquestes trucades, concretament 359, eren consultes informatives sobre el temporal.
Interior defensa les mesures preventives i anuncia flexibilització
La consellera Núria Parlon ha argumentat que les restriccions de mobilitat i activitat decretades a tot el territori català es basaven en principis d'anticipació i precaució, amb criteris tècnics del Meteocat. Parlon ha remarcat el caràcter imprevisible de les ponentades i la dificultat per delimitar-ne l'abast, i ha assegurat que la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i sanitària, juntament amb la recomanació de teletreball, han "reduït riscos vinculats a la mobilitat". El Govern preveu flexibilitzar les restriccions durant la tarda, en previsió d'una desescalada de l'episodi meteorològic.