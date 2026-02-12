POLÍTICA
Paneque retreu les “solucions màgiques” sobre Rodalies de Junts
Sales demana a ERC i Comuns no negociar els comptes
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va criticar les “solucions màgiques” que proposa Junts per a Rodalies, i va negar que existeixi un contracte que es pugui anul·lar amb Renfe i Adif. Així ho va dir en el ple del Parlament, en el qual la presidenta de Junts a la Cambra, Mònica Sales, va retreure a l’Executiu no haver “rescindit” el contracte amb Renfe i que passi a mans d’FGC. A més, Sales va instar ERC i Comuns a no negociar els pressupostos fins que no resolgui la crisi de Rodalies.
Per la seua part, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va assegurar que trencar amb Renfe suposaria “condemnar el país a no tenir trens” i va defensar que Catalunya necessita uns nous comptes per al 2026 per “donar resposta” a Rodalies i a l’accés a l’habitatge, en resposta a la líder de Comuns, Jéssica Albiach, que va reiterar que la prohibició de compres especulatives “serà condició irrenunciable per a ells” en les negociacions per als pressupostos, que segons el portaveu de la formació esquerrana, David Cid, “segueixen sense avenços”.
Per la seua part, el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va recriminar al Govern que doni “lliçons” malgrat “no aprovar en la gestió”. “Es pensaven que amb un Govern tecnòcrata que no incomodés el PSOE anirien bé”, va dir.