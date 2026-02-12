POLÍTICA
Sánchez anuncia “mesures” després dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida
El Govern central admet carències però titlla de “falòrnia colossal” que no s’inverteixi en manteniment ferroviari. Feijóo diu que el president “s’asseurà al banc dels acusats” i Abascal, que va ser “un crim”
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir al Congrés que l’Executiu adoptarà “totes les mesures necessàries” per reforçar la seguretat ferroviària després dels greus accidents ocorreguts a Adamuz i Gelida, on van morir gairebé cinquanta persones i desenes van resultar ferides. Sánchez va defensar que el sistema ferroviari espanyol “continua sent un dels millors del món”, però va reconèixer que “no és perfecte” i que “presenta carències significatives”, especialment en alguns territoris, encara que ha titllat de “falòrnia colossal” que l’Executiu no inverteixi en el manteniment de les infraestructures. Sánchez va insistir que el Govern central actuarà amb transparència en totes les investigacions obertes i es va comprometre a donar suport a les famílies de les víctimes. També va recordar que la inversió en infraestructures ferroviàries ha augmentat i que es reforçaran els mecanismes de supervisió i prevenció.
“El seu govern s’asseurà al banc dels acusats també per això”, va manifestar Alberto Núñez Feijóo, que va agregar que ni Sánchez ni el ministre de Transport, Óscar Puente, haurien de seguir asseguts en els seus escons després de l’accident, que era “evitable, no una catàstrofe imprevisible”. Feijóo va acusar Sánchez d’anar al Congrés a “mentir”, de jugar a la “ruleta russa” amb la seguretat dels viatgers de tren i de faltar al respecte a les víctimes de l’accident. Abans d’acabar el seu torn, Feijóo també va llançar retrets als socis de Govern, a qui es va adreçar un a un. Així, a la vicepresidenta segona del Govern i dirigent de Sumar, Yolanda Díaz, li va etzibar que “en aquesta vida cal tenir una mica de dignitat”. Per al líder de Vox, Santiago Abascal, la tragèdia ferroviària “va ser un crim, no només un accident”, per la qual cosa espera que el president del Govern espanyol respongui davant dels tribunals.
Per la seua part, Sumar va agrair al PSOE la “transparència” a l’hora d’informar sobre accidents ferroviaris, encara que va denunciar el “caos” de Rodalies. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va demanar el traspàs integral de les competències ferroviàries a Catalunya perquè, quan els catalans “depenen” d’Espanya, la regió es “col·lapsa”. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va defensar que Óscar Puente va donar la cara, però va criticar el model d’infraestructures “profundament classista” a l’apostar per l’alta velocitat abans “que portar el currito de torn”.
Óscar Puente titlla de “carronyaires” PP, Vox i UPN
“Vostès són autèntics carronyaires polítics, uns irresponsables, i és lògic que sembrin en la ciutadania el desconcert”, va manifestar el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, després de les exigències de dimissió que li van llançar al Congrés diputats de PP, Vox i UPN. “Cap diputat d’aquest grup es va llançar a demanar la dimissió d’Ana Pastor a Angrois”, va afegir.
Baixen a nou els ferits que estan hospitalitzats
Nou ferits de l’accident a Adamuz estan ingressats en hospitals andalusos, després de registrar-se una alta nova. Dels nou ingressats, un d’ells és menor d’edat i es troba a planta al Reina Sofía de Còrdova, i dels vuit adults un és a l’UCI. A planta hi ha tres ingressats a Còrdova, uns altres dos a l’hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, un a l’Infanta Elena i finalment un altre a Màlaga.