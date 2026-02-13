El Govern afirma que les afectacions per l’episodi de vent "avalen" les restriccions
"Hem de recordar que no s’havia produït un fenomen meteorològic des del 2009-2010 amb intensitat 6 de 6", ha defensat la consellera Paneque
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el volum de danys, de persones ateses i la dona de 46 anys morta a Barcelona en l’episodi de vent d’aquest dijous són arguments que "avalen" les restriccions aplicades per part del Govern al llarg del territori. Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa a Barcelona per actualitzar sobre la xarxa de Rodalies juntament amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en la qual ha lamentat la mort de la dona "en nom del Govern" i ha explicat que es trobava en un moment de descans durant la seua jornada laboral.
"Quan algunes veus apunten a afinar aquestes restriccions en l’àmbit comarcal o en l’àmbit de línia territorial, hem de recordar que no s’havia produït un fenomen meteorològic des de 2009-2010, amb intensitat 6 de 6", ha sostingut.
Una de les veus crítiques amb les restriccions del Govern va ser l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, que aquest dijous va demanar l’Executiu català "decisions més quirúrgiques" davant de l’episodi de vent a Catalunya després de constatar que les afectacions a la ciutat no van ser importants, en les seues paraules. Els forts vents d’aquest dijous també es van saldar amb 6 persones que continuen hospitalitzades, de les quals 1 està en estat crític, 3 en estat greu i 2 de menys greus, segons les dades facilitades per la Conselleria de Salut.