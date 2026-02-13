Mor una dona de 46 anys que estava en estat crític després de caure-li part d'un sostre d'una nau a Barcelona pel vent
El temporal va deixar 9 ingressats, dels quals dos crítics i tres greus
Un dels dos ferits crítics pels efectes de les ventades d'aquest dijous ha mort, segons ha informat el Departament de Salut. La víctima és una dona de 46 anys que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron després que li caigués a sobre part del sostre en una nau industrial a Barcelona. Aquesta persona era una de les nou que estaven ingressades en hospitals pels efectes de les ventades, entre les quals dues en estat crític i tres greus. L'altre ferit crític és un voluntari de Protecció Civil de 22 anys a qui li va caure un arbre a sobre a Sant Boi de Llobregat i que està ingressat, estable, a l'Hospital de Bellvitge. Al mateix centre hi ha un company seu de 23 anys, ferit greu, però fora de perill.
En el mateix incident de Sant Boi van resultar ferits dos voluntaris més, de 23 i 35 anys, però en estat lleu. Aquests dos ferits han rebut l'alta.
A l'Hospital Vall d'Hebron, a banda de la dona que ha mort, continua ingressada una altra persona de 68 anys en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur, més traumatisme toràcic, després que li caigués a sobre un fanal a Barcelona.
El tercer ferit greu és un operari de la construcció de 56 anys, a qui li va caure a sobre una paret a Sant Pau de Segúries en la que estava treballant. Està ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Per últim, hi ha dos ferits menys greus a l'Hospital d'Olot. Tenen 54 i 51 anys i estaven treballant traient un arbre a Ribes de Freser, quan els hi va caure a sobre.