POLÍTICA
Trump dona per finalitzada l’operació a Minnesota per por al tancament del Govern
Els prop de 2.000 agents de l’ICE reduiran la seua presència a l’estat, després de dos morts i 4.000 arrestos, inclosos menors. La retirada era una de les exigències dels demòcrates per negociar
L’administració de Donald Trump reduirà la presència d’agents del US Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minnesota, segons va anunciar ahir el responsable de la política fronterera de la Casa Blanca, Tom Homan. La setmana passada, l’anomenat tsar de la frontera ja va rebaixar el nombre d’efectius a l’estat de 3.000 a poc més de 2.000. “Un petit grup de personal quedarà durant un temps per tancar l’operació i transferir el comandament”, va assenyalar Homan. “Minnesota és ara un estat menys santuari per als criminals”, va afegir Homan.
Des de l’inici de la denominada Operation Metro Surge, va assegurar que s’ha detingut més de 4.000 persones, encara que va ser incapaç d’oferir dades precises. En 72 dies han estat arrestats ciutadans nord-americans, immigrants amb tota la documentació en regla, menors i nens nascuts als Estats Units i, per tant, ciutadans. La policia migratòria sota l’administració Trump ha portat a terme detencions presumptament il·legals, incloent-hi l’arrest de nens de cinc anys, com l’equatorià Liam Conejo Ramos.
Així mateix, membres d’aquests cossos federals han matat dos ciutadans nord-americans, Renée Good i Alex Pretti. Cap de les dos morts ha derivat en la detenció dels seus responsables.
En ambdós casos, l’administració va defensar l’actuació dels agents, qualificant les víctimes de “terroristes domèstics”.
L’ajuntament de Minneapolis va reaccionar a l’anunci de Homan amb “optimisme”. “Van pensar que podrien doblegar-nos, però l’amor pels nostres veïns i la determinació de perseverar poden sobreviure a una ocupació”, va assenyalar l’alcalde, Jacob Frey.
“Minneapolis està demostrant que no es tracta només de resistència; donar suport als nostres veïns és profundament nord-americà. Aquesta operació ha estat catastròfica i ara és el moment d’una gran recuperació. Demostrarem el mateix compromís amb els nostres residents immigrants i la mateixa perseverança en aquesta reobertura, i espero que tot el país ens doni suport per avançar junts”, va afegir.
L’anunci de la retirada arriba mentre demòcrates i republicans negocien el finançament per a Seguretat Nacional. Si no s’assoleix un acord que limiti les competències de l’ICE, podria produir-se un tancament parcial del Govern, el segon en dos setmanes, després que l’últim es resolgués en pocs dies.
També va tirar endavant la denominada SAVE America Act, llei que exigeix als electors l’entrega de documentació en persona que acrediti que estan en possessió de la ciutadania per poder registrar-se i votar a les eleccions federals. Així mateix, exigeix una identificació amb fotografia per dipositar el vot i introdueix noves normes en el vot per correu, inclosa la identificació vàlida al sol·licitar i emetre el vot.
La Cambra de Representants reverteix aranzels al Canadà
nLa Cambra de Representants dels EUA, de majoria republicana, va aprovar la matinada de dimecres a dijous una resolució destinada a derogar els aranzels imposats pel president Donald Trump a les importacions canadenques, un cop per al seu lideratge, així com per al del seu partit a la cambra baixa. Sis congressistes republicans es van unir a l’oposició per donar suport a una iniciativa que posaria fi a l’ús de l’emergència nacional per establir nous gravàmens al país veí.