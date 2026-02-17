Acusen al número 2 de la Policia Espanyola de violació sexual i aquest dimiteix
La denunciant, que és la seua exparella i subordinada, l'acusa de penetració sense consentiment
El director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, ha presentat la dimissió després que aquesta tarda hagi transcendit que se l'investiga per agressió sexual. Fonts del Ministeri d'Interior han confirmat que el comissari principal ha comunicat la "decisió de renunciar al càrrec", una renúncia que farà efectiva "en les pròximes hores".
Aquest mateix dimarts s'ha sabut que un tribunal d'instància de Madrid ha admès la querella per presumpta agressió sexual, coaccions, lesions psíquiques i malversació de cabals públics interposada per una subordinada i exparella. González està citat a declarar el 17 de març. Els fets haurien tingut lloc l'abril de l'any passat. La querellant l'acusa de penetració sense consentiment.