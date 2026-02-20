REGNE
Detingut l’expríncep Andreu, vinculat amb el cas Epstein, per “conducta indeguda”
S’investiga si el germà del rei d’Anglaterra va enviar documents confidencials del Govern britànic al pederasta nord-americà. Carles III afirma després de l’arrest que “la llei ha de seguir el seu curs”
La monarquia britànica va rebre ahir un cop devastador arran de la detenció ahir d’Andreu Mountatten-Windsor, germà del rei Carles III, per suposada mala conducta en relació amb l’escàndol del pederasta convicte Jeffrey Epstein.
Després de diversos mesos de polèmica per l’abast dels vincles entre l’expríncep i el magnat pederasta nord-americà, la Policia de la Vall de Tàmesi, la força de l’ordre que correspon a Windsor, va ordenar l’arrest de l’antic duc de York, que ahir complia 66 anys. Fa uns dies, la Policia de la Vall del Tàmesi havia informat que estava avaluant aquesta informació per decidir si procedia a una investigació criminal.
El germà del rei romania ahir detingut en una comissaria mentre la policia investiga una denúncia que apunta que Andreu va entregar a Epstein documents sensibles del Govern britànic quan era representant especial comercial entre els anys 2001 i 2011. En virtut de la legislació britànica, la policia pot retenir una persona per un màxim de 24 hores des del moment en què arriba a la comissaria abans de ser acusada o posada en llibertat, però un alt càrrec policial pot autoritzar una extensió de la detenció.
L’explosiva notícia de l’arrest es va conèixer poc després que el primer ministre, Keir Starmer, digués a la BBC que ningú no estava “per sobre de la llei” al referir-se al cas Epstein, el multimilionari que va morir l’agost del 2019 en una presó dels EUA per tràfic de noies menors d’edat amb finalitats d’explotació sexual.
El mateix rei Carles III d’Anglaterra va afirmar que “la llei ha de seguir el seu curs” després de la detenció del seu germà. Mentre prossegueix el procés, el monarca va admetre que no seria correcte per part seua fer més comentaris sobre aquest assumpte. “Mentrestant, la meua família i jo continuarem amb el nostre deure i servei cap a tots vosaltres”, va assenyalar el rei, que va tancar la nota amb la seua habitual firma, Carles R.
Les forces de l’ordre van indicar que, després de l’arrest del germà del rei, es feien escorcolls en propietats als comtats de Norfolk, on hi ha Sandringham, i Berkshire, on hi ha Windsor i l’àrea on vivia Andrés fins fa unes setmanes.
Segons un comunicat de la Policia britànica, es tracta d’un cas “actiu”, per la qual cosa “es recomana anar amb compte amb qualsevol publicació per evitar incórrer en desacatament judicial”.
La Policia britànica examina els vols del pedòfil convicte
Diverses forces policials britàniques avaluen actualment el moviment de l’avió privat del difunt empresari i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein en diferents aeroports del Regne Unit per intentar esbrinar si va ser utilitzat per transportar menors d’edat. Virginia Giuffre, ja morta, va afirmar que el 2014 va ser traslladada des dels EUA al Regne Unit per Epstein quan era menor d’edat i obligada a mantenir relacions sexuals amb l’expríncep Andreu, una al·legació que aquest sempre ha negat.D’altra banda, el multimilionari nord-americà Les Wexner, exdirector de les firmes de moda Abercrombie & Fitch i Victoria’s Secret, va negar dimecres durant un testimoni a porta tancada davant del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants que tingués coneixement dels crims comesos per Epstein, assegurant que aquest “portava una doble vida”.