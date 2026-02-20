POLÍTICA
Esquerra marca distàncies amb el projecte de Rufián
Junqueras confirma que es presentaran “a les quatre províncies catalanes”. Sumar reivindica la seua candidatura d’unitat
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va marcar de nou distància respecte al front d’esquerres proposat pel líder de la formació a Madrid, Gabriel Rufiían. “Em sembla molt bé que cadascú proposi el que vulgui, però ERC es presentarà a les quatre províncies catalanes”, va dir Junqueras dimecres.
L’exvicepresident de la Generalitat va assegurar que no substituirà Rufián al capdavant del grup al Congrés, i va destacar que són “molt amics” i que “hi ha molt bona relació”. Tanmateix, El Mundo va informar que Junqueras es planteja prescindir de Rufián, que veu “amortitzat”, i proposar el diputat al Parlament Jordi Albert com el seu successor.
D’altra banda, Junqueras va explicar que es va reunir a Bèlgica amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, amb el qual va parlar sobre Rodalies, finançament i IRPF. Així mateix, va instar el PSOE i el PSC a complir “compromisos previs” per aprovar els pressupostos en el Congrés i en el Parlament.
Mentrestant, l’acte de Rufián ha provocat reaccions de tot tipus en l’esquerra. ERC, EH Bildu i BNG continuen rebutjant qualsevol coalició, i Sumar reivindica que la proposta d’unitat de l’esquerra ja es va fer el 2023. Per la seua part, el Partit Popular considera que la proposta de Rufián mostra l’“agonia” d’un espai “absorbit pel sanchisme”.