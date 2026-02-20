POLÍTICA
El Govern d’Illa segella el ‘sí’ dels comuns als pressupostos del 2026
Pacte per modificar la llei d’urbanisme i prohibir la compra especulativa d’habitatge. Pressió per a Esquerra, que insisteix a recaptar l’IRPF per negociar
Govern i comuns van arribar ahir a un acord per al projecte dels pressupostos del 2026, escenificat amb la firma del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach. Amb el sí de la formació esquerrana, Illa només necessitarà el suport d’ERC per aprovar els comptes. Els republicans insisteixen en la recaptació total de l’IRPF, amb la possibilitat d’incorporar-la a la llei de finançament.
Després de diversos pactes parcials en habitatge, transports, educació i salut, les negociacions han culminat amb l’acord per modificar la llei d’urbanisme i prohibir la compra especulativa d’habitatge, que implica la limitació per als grans tenidors en zones tensionades. Tanmateix, permet a la resta de propietaris comprar pisos i posar-los de lloguer si es respecta el preu màxim fixat en àrees de mercat tensionat.
Illa va afirmar que els pressupostos són necessaris per al Govern que lidera, però “sobretot” per a Catalunya, mentre que Albiach va celebrar el pacte però va advertir l’Executiu que estaran “atents” per al seu compliment. Així mateix, la líder dels comuns va destacar que l’acord possibilita la prohibició de compra especulativa “en sis mesos”, al preveure que la modificació de la llei d’urbanisme s’aprovi en el primer semestre de l’any.
Els comuns, a més, van explicar que el pacte incorpora actuacions estratègiques per a Lleida, com el reforç dels serveis sanitaris –garantint el servei de cateterismes durant tot l’any–, la millora de la connectivitat ferroviària i una mobilitat pública més eficient.
Aposta per la reelecció
Paral·lelament, Illa va anunciar dimecres la intenció de presentar-se de nou com a president. “Crec que ens vindria bé una etapa d’estabilitat, per consolidar les coses i marcar el rumb”, va dir el mandatari, que va remarcar que les decisions “les prenen els ciutadans”.
En relació amb la immigració, Illa va assegurar que les regularitzacions anteriors “no han generat un efecte crida” i va defensar que “és un acte de dignitat que permetrà incorporar-los al món laboral”.
Junts carrega contra els “invents” en habitatge i el “model Colau”
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va retreure al Govern que “compri els invents” dels comuns sobre habitatge i va remarcar que els comptes “havien d’entrar en vigor l’1 de gener”. “El que pretenen és exportar el model Colau a tot el país, i això no solucionarà el problema”, va dir. El sector immobiliari també va qüestionar la prohibició de compra especulativa d’habitatge, al considerar que es tracta d’“un pacte d’extrema esquerra populista” i va advertir que “pot tenir problemes jurídics de constitucionalitat”.Per la seua part, el Govern espanyol va celebrar el pacte sobre els pressupostos de la Generalitat, valorant la “determinació” del Govern català per “preservar la funció social de l’habitatge” i seguir el “camí” de la UE. Paral·lelament, la CUP va apostar per prohibir la compra d’habitatges si es destinen a segones residències.