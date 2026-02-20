JUSTÍCIA
L’exlíder sud-coreà evita la pena de mort
Un tribunal de Corea del Sud va condemnar ahir a cadena perpètua l’expresident Yoon Suk-yeol, declarat culpable de “insurrecció” per la seua imposició fallida de la llei marcial a finals del 2024. La Justícia sud-coreana va considerar que la declaració de la llei marcial va violar l’autoritat del Parlament i va considerar Yoon com “el líder d’una insurrecció”. L’exmandatari, tanmateix, va evitar la pena de mort, tal com demanava la Fiscalia. “Si bé els elements del crim són reconeguts, es van considerar diversos factors a l’hora de determinar el càstig”, va declarar el tribunal. A més de Yoon, l’exministre de Defensa Kim Yong-hyun va ser sentenciat a 30 anys de presó.
La sentència va estar marcada per les protestes als carrers per part de partidaris de Yoon i també de detractors de l’expresident a l’entorn del tribunal.