PRÒXIM
Trump promet 10.000 milions a la seua Junta de Pau amb Gaza com a objectiu
Paral·lelament, eleva la pressió a la milícia de Hamas per al desarmament complet
El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer ahir la primera reunió de la Junta de Pau a Washington. En un discurs inicial, el dirigent nord-americà va prometre 10.000 milions de dòlars a l’organització que ell mateix presideix i pretén supervisar l’alto el foc i la reconstrucció de la Franja de Gaza.
Una xifra que se sumaria als 5.000 milions de dòlars anunciats per altres membres de la junta, de la qual la conformen una vintena de països, segons Trump.
“La guerra a Gaza s’ha acabat”, va dir Trump triomfalista, malgrat que va admetre que encara queden “algunes flames” al territori.
La trobada de la Junta de Pau ha d’abordar la segona fase de l’alto el foc a la Franja, que preveu el desarmament de Hamas, la creació d’un govern tecnocràtic palestí per gestionar el territori de forma transitòria i d’una força d’estabilització internacional. Així, Trump va tornar a pressionar Hamas perquè entregui les armes avisant de les “dures” represàlies si no ho fan.
En aquest sentit, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar que els Estats Units comparteixen la idea d’esperar que es produeixi el complet desarmament de Hamas abans d’iniciar el procés de reconstrucció de la Franja de Gaza.
D’altra banda, Trump va dir que podria prendre una decisió sobre un possible atac a l’Iran en els “propers deu dies” si tots dos països no arriben a un acord sobre el programa nuclear de Teheran.