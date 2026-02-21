POLÍTICA
Illa intenta atreure ERC mostrant compromís amb la gestió de l’IRPF
Afirma que està “complint” els acords d’investidura i ho continuarà fent. Els republicans havien reclamat al president un “gest” en aquesta direcció
L’endemà de segellar un acord amb els comuns per al seu suport als pressupostos dle 2026, el president de la Generalitat, Salvar Illa, va provar ahir de pressionar a ERC perquè s’assegui a negociar els nous comptes reafirmant que el seu compromís amb el fet que Catalunya avanci cap a la recaptació de l’IRPF i el nou model de finançament, exigències dels republicans per iniciar les converses, és “total”. En una intervenció durant una reunió del Consell Tècnic de la Generalitat, Illa va insistir que el Govern “està complint els acords d’investidura” i que “seguirà complint-los”. “Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i el meu compromís és total”, va asseverar. Tanmateix, va recordar que per continuar avançant i resoldre els problemes dels ciutadans de Catalunya els pressupostos són “un instrument necessari”.
El president va assegurar que se sent “orgullós” dels pactes d’investidura segellats amb els republicans i els comuns i ho va contraposar amb les aliances que s’estan teixint en algunes autonomies. “En altres llocs sembla que vulguin amagar els pactes, però ens n’hem de sentir orgullosos i el meu compromís és donar-los un compliment escrupolós”, va asseverar.
El Govern vol que els pressupostos de la Generalitat del 2026 entrin en vigor abans que acabi el primer trimestre. La tramitació parlamentària dels comptes acostuma a durar entre sis i vuit setmanes, per això si vol complir els terminis hauria de segellar un acord ja.
ERC ha retirat aquesta setmana la seua proposició de llei per recaptar l’IRPF al veure “més factible” negociar esmenes al nou model de finançament que incloguin aquesta cessió, encara que Junqueras va demanar dilluns que el PSOE mostrés suport a aquesta via. És una reclamació que els republicans fa setmanes que plantegen i fonts del partit s’havien mostrat “decebudes” amb les primeres declaracions del president català sobre aquesta qüestió en el seu retorn al treball després d’un mes de baixa.La picada d’ullet feta ahir pel cap de l’Executiu pot ser el gest que els d’esquerra esperaven i pot ser que així ho expressi el líder de la formació, Oriol Junqueras, al consell nacional que el partit celebrarà avui.
Foment titlla de “filocomunista” el veto a la compra especulativa
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va titllar ahir de “filocomunista” el veto a la compra d’habitatge per a especular rubricat pel Govern i els comuns, que suposarà una modificació de la llei d’urbanisme i forma part del seu acord per tirar endavant els pressupostos autonòmics del 2026. Sánchez Libre va mostrar preocupació per l’impacte que la mesura tindrà en la propietat privada, malgrat que va assegurar que la patronal “no es pot permetre el luxe de no tenir pressupostos, encara que no agradin”. “Em preocupa la imatge de Catalunya a l’exterior per implementar polítiques filocomunistes que vulneren drets fonamentals”, va criticar.