UCRAÏNA
Kíiv: “Putin ha iniciat la III Guerra Mundial”
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, considera que el president rus, Vladímir Putin, ha començat la III Guerra Mundial i que l’única resposta davant d’això és una pressió militar i econòmica per obligar-lo a retirar-se d’Ucraïna. “Crec que Putin ja l’ha començat. La pregunta és quant territori podrà conquerir i com aturar-lo... Rússia vol imposar al món un estil de vida diferent i canviar la vida que la gent ha elegit”, va dir Zelenski en una entrevista amb la BBC divulgada ahir quan es compleixen quatre anys de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna.
Per la seua part, el president de Rússia va afirmar durant un discurs amb motiu del Dia del Defensor de la Pàtria, que les tropes russes estan “lluitant pel seu futur, la seua independència, la veritat i la justícia” i, d’altra banda, va destacar el “coratge” i la “fortalesa” de la població russa.