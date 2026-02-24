NORD-AMÈRICA
Mèxic, en flames al morir el líder narco del fentanil
Una cinquantena de morts arran dels posteriors enfrontaments. Els EUA van facilitar informació al govern de Sheinbaum
Un total de 25 membres de la Guàrdia Nacional mexicana van morir diumenge en l’onada de violència que va sacsejar 16 dels 32 estats del país, amb talls de carreteres i incendis, després de la mort en un operatiu federal del cap del Càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. També van morir 30 membres del CJNG en els enfrontaments i almenys 41 persones van ser detingudes. D’aquestes, 20 estan acusades de generar “actes de violència” i les 21 restants, de cometre saqueig i robatoris en comerços de la regió. L’operació es va produir amb informació d’intel·ligència facilitada pels EUA, segons les autoritats mexicanes.
Washington l’acusava d’encapçalar un “regnat de terror” a Mèxic i de destruir “innombrables vides” amb el tràfic de fentanil, i oferia fins a 15 milions de dòlars per informació que conduís a capturar-lo. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va assegurar que es registra “més tranquil·litat” després dels fets violents de diumenge arran de la mort del líder dels narcos del CJNG. Les autoritats espanyoles van demanar als seus nacionals a Mèxic que extremin les precaucions i evitin els passos fronterers.