COMERÇ
Entra en vigor el nou aranzel global dels Estats Units del 10%
Brussel·les demana a l’Eurocambra avalar el pacte amb Washington
Els Estats Units van començar ahir a implementar el nou aranzel global del 10% anunciat divendres passat pel president nord-americà, Donald Trump, després que el Tribunal Suprem anul·lés la major part dels gravàmens imposats per Washington al considerar que la Casa Blanca s’havia extralimitat a l’invocar la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA, per les sigles en anglès) per fixar tarifes.
Per bé que dissabte passat el mateix Trump va anunciar que apujarà del 10 al 15 per cent aquest nou gravamen global, l’amenaça encara no s’ha materialitzat oficialment, a pesar que la premsa nord-americana apuntava que la Casa Blanca estaria treballant en una proposta formal per poder incrementar la taxa.
Per la seua part, el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, va demanar al Parlament Europeu que culmini “al març” el procés de ratificació de l’acord comercial amb els Estats Units, sempre que Brussel·les rebi els aclariments sol·licitats a Washington sobre l’abast de l’última ronda d’aranzels anunciats per Trump.
Discurs a la nació
Per altra banda, ahir a la nit estava previst que el president Donald Trump es dirigís a la nació a una sessió conjunta del 119è Congrés dels Estats Units, en un moment que és especialment delicat per a la seua presidència.
El seu índex d’aprovació ha caigut, augmenten les preocupacions sobre l’Iran i molts nord-americans continuen bregant amb l’alt cost de vida mentre s’atansen les eleccions legislatives del mes de novembre.