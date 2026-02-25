POLÍTICA
ERC amenaça amb una esmena a la totalitat dels comptes, que preveuen 9.100 milions més
Junqueras insisteix que no hi ha marge per a la negociació si no es compleix amb la cessió de l’IRPF a Catalunya. El Govern reitera el compromís amb el pacte d’investidura i veu opcions d’acord. Per aprovar pressupostos sense tenir encara els suports per poder tirar-los endavant al Parlament
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que si no es compleix la cessió de la recaptació de l’IRPF –part de l’acord entre ERC i PSC per investir com a president de la Generalitat Salvador Illa– no hi haurà pressupostos a Catalunya aquest 2026 i va amenaçar de presentar una esmena a la totalitat dels comptes si el PSC, com té previst, presenta uns pressupostos al Parlament. Junqueras va reiterar la negativa republicana a donar suport als comptes i va afirmar que ara mateix no veu marge per a l’entesa, ja que “no sembla que el Partit Socialista vulgui complir el tema de l’IRPF”. Amb tot, va tornar a estendre la mà a prorrogar els comptes actuals amb ampliacions de crèdit, i va descartar que hi hagi un avenç electoral. “Saben que no els convé, perquè, a més, el país no guanyaria res”, va concloure el republicà. Malgrat el posicionament de Junqueras, la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va defensar que “sempre hi ha marge de maniobra” i va assegurar que “fins al minut final hi ha opcions”. En aquesta línia, va dir que el seu partit no s’aixeca de la taula, però va afegir que no n’hi ha prou amb un “gest” del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre l’IRPF. “És necessari que diguin que faran possible l’acordat”.
El Govern, que va reiterar que no contempla cap altre escenari possible que el de tenir comptes nous per a aquest any, té previst aprovar divendres el projecte, que incrementarà la despesa en 9.100 milions d’euros respecte al 2023 –els últims pressupostos aprovats–. Entre altres mesures, els comptes incorporaran 1.250 milions d’euros per a polítiques d’habitatge, uns 4.400 per al Pla Nacional per a la Indústria, o 20 milions per reforçar el servei de busos interurbans. Així mateix, existeixen 180 milions per a l’empresa d’energia pública, l’Energètica. Així ho va anunciar la consellera d’Economia, Alícia Romero, que va instar ERC a actuar amb “responsabilitat” i evitar que es perdin “recursos, capacitat de gestió i eficàcia”. Segons Romero, la Generalitat “compleix els acords” i avança amb el model de finançament i el consorci d’inversions.
“Estem treballant també en l’IRPF”, va afegir la consellera, que va opinar que han “generat prou confiances” perquè ERC s’afegeixi a l’acord. Malgrat veure “prioritari” el pacte amb ERC, Romero també obre la porta a altres grups que tinguin “voluntat i interès”. “Catalunya no pot continuar esperant; necessita els pressupostos, per interès dels catalans”, va afirmar per la seua part la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va reclamar que tothom faci com va assegurar que fa l’Executiu i posi “l’interès dels catalans al davant de qualsevol altre interès”.
“Aprovarem els pressupostos al Govern. A partir d’allà, cada un ha d’explicar quines decisions pren”, va concloure.
Junts va criticar ahir la falta de “responsabilitat” del president de la Generalitat, Salvador Illa, per presentar un pressupost sense tenir garantits prou suports. El portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés, va dir que la decisió constata la “inestabilitat” del Govern i la seua “submissió”. També va criticar que els comptes que l’Executiu té previst aprovar en una reunió extraordinària divendres i posteriorment portar al Parlament estan “esbiaixats cap a l’extrem” i “supeditades a la doctrina d’Ada Colau”. “Només exporten el fracàs de les polítiques de Colau a la resta del país”, van assenyalar. Sobre el posicionament de Junts respecte als comptes, Vergés va apuntar que el que coneixen fins ara no els agrada, però va evitar dir si presentaran una esmena a la totalitat. “Prendrem la decisió quan es presentin”, va afirmar.
Qui sí que va anunciar la presentació d’una esmena a la totalitat va ser el PPC, que va insistir a demanar al president de la Generalitat que convoqui eleccions si no s’aproven els comptes. Així ho va assegurar el portaveu del grup parlamentari, Juan Fernández, que va defensar l’esmena a la totalitat perquè el pressupost “no mereix retocs parcials”, ja que“el problema no és una partida concreta”, sinó que representen un “model fracassat”.
Per la seua part, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va instar el Govern i ERC a posar-se d’acord per poder aprovar-los. “Hi ha marge per a la negociació i per a l’acord. Catalunya necessita pressupostos”, va asseverar.
Pacte amb Comuns per a carreteres i tractament dels ictus a Lleida
Els Comuns han arribat a un acord amb la Generalitat per als pressupostos del 2026 que incorpora una actuació prioritària per a l’Alt Pirineu i Aran, amb l’objectiu de reforçar la seguretat de les infraestructures viàries i garantir una mobilitat que sigui més segura. També contempla una partida de 21 milions d’euros per a millores i més serveis en la línia d’autobusos de Puigcerdà-Barcelona i l’augment del transport a demanda d’autobús interurbà per a la Cerdanya i l’Alt Urgell. D’aquesta manera, l’acord inclou el compromís del Govern a garantir el tractament ininterromput a Lleida dels ictus greus a l’hospital Arnau de Vilanova.
El ple per debatre els comptes, del 10 a 12 de març
El Parlament debatrà durant el pròxim ple del 10 al 12 de març els pressupostos de la Generalitat del 2026, que presentarà la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, aquest divendres. La Mesa del Parlament, una vegada admès a tràmit el projecte, ha d’obrir dos terminis per a esmenes: un de no inferior a 10 dies per a esmenes a la totalitat, i un altre de no inferior a 20 dies per a esmenes a l’articulat. Per això es preveu que durant el ple del 10 al 12 de març es pugui realitzar el debat a la totalitat dels comptes. Els consellers explicaran la setmana que ve les partides pressupostàries dels seus departaments en les respectives comissions.