JUDICI
El Govern central avui desclassifica 153 “unitats documentals” del 23F
Informes, transcripcions i fotos del cop
El Govern espanyol desclassificarà avui 153 “unitats documentals” sobre l’intent de cop d’estat del 23F del 1981, amb informes, transcripcions de converses i imatges, però sense vídeo. Així ho va explicar ahir la ministra portaveu del Govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres, que va assegurar que es desclassifica “tot allò de què es té constància”.
Saiz va argumentar que la publicació dels arxius pretén també impedir que la ultradreta difongui les seues “teories”. A més, espera que no pugui desinformar així els joves que pensen que “amb Franco es vivia millor”. La ministra va manifestar que els experts consideren que 45 anys són “suficients” per desclassificar ara tota aquesta documentació.
Durant la roda de premsa, Saiz va argumentar que una “democràcia plena” ha de tenir accés a la informació que el Govern central desclassificarà a partir d’avui. L’executiu publicarà tota la documentació a la qual ha pogut accedir.
La portaveu de l’executiu espanyol no va valorar el paper del rei emèrit, Joan Carles I (que era monarca el 1981), a l’argumentar que ella no ha vist tota la documentació que es desclassificarà. De fet, va demanar “paciència” a la ciutadania a l’espera de tota la publicació.
“El Govern ha arribat on podia arribar”, va insistir la ministra, que va afirmar que era una “anomalia democràtica” que encara no s’haguessin fet públics tots aquests arxius, gairebé mig segle després de l’intent de cop d’estat.
Accessible al web
La documentació desclassificada sobre el fallit intent de cop d’Estat serà accessible al web oficial de la Moncloa, www.lamoncloa.gob.es, a partir de les 12 hores d’avui dimecres.