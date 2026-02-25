NORD-AMÈRICA
Mèxic dona per acabada la crisi després de la mort del Mencho
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va afirmar ahir que la situació a Jalisco “s’està normalitzant” després de l’onada de violència desencadenada diumenge per l’arrest i posterior mort del narco Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, i va confiar que ben aviat es reobri l’aeroport de Guadalajara. Per això, va dir que no hi ha “cap risc” per a la seguretat dels visitants que acudeixin a Guadalajara, una de les seus del país en el Mundial de futbol 2026.