JUSTÍCIA
Ordenen obrir judici oral contra Mónica Oltra per encobriment
Compromís denuncia la “persecució” a l’exvicepresidenta
L’Audiència Provincial de València va ordenar ahir al Jutjat obrir judici oral contra l’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra i nou acusats pel presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor comesos per l’exmarit d’ella.
La institució judicial provincial assenyala que l’instructor “no pot negar a les acusacions” l’obertura del judici oral “si existeix probabilitat que els fets puguin ser apreciats com a subsumibles en una conducta” valorada “raonablement” per elles com a delictiva, segons el Tribunal Superior de Justícia del la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El jutjat d’instrucció ja va rebutjar el 19 de desembre els recursos de reforma presentats per les acusacions populars (Vox i l’associació Gobierna-te) contra la interlocutòria que denegava l’obertura de judici contra Oltra i acordava de nou l’arxivament provisional de la causa. La jutge va argumentar que “els fets investigats no són constitutius de cap infracció penal; però és que, a més, no existeix absolutament cap indici que qualsevol dels acusats hagi portat a terme fets penalment rellevants”.
Compromís va denunciar la “persecució judicial i política” a Oltra –exmembre de la formació– i va reclamar una “democratització de la justícia”, en la mateixa línia que la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
“Amb Mónica Oltra. Sempre. I contra tots aquells que portin anys intentant acabar amb ella”, va explicar.
Per la seua part, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va demanar a Compromís que respecti les decisions judicials.