TRIBUNALS
La ‘policia patriòtica’ es desmarca de la guerra bruta contra els Pujol
Villarejo limita a “facècies sense importància” el que va saber de la família de l’expresident. Tensa sessió en la qual descarten les suposades coaccions a BPA
Els màxims responsables de l’anomenada policia patriòtica van negar ahir davant de l’Audiència Nacional que investiguessin els comptes bancaris de la família Pujol Ferrusola a Andorra o que induïssin l’examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a revelar informacions.
En un interrogatori tens i ple d’evasives, els testimonis, entre ells l’excap d’Afers Interns de la Policia Nacional Marcelino Martín Blas, van coincidir a negar que participessin en una operació coordinada contra els Pujol i, en qualsevol cas, van desvincular el Govern de Mariano Rajoy de les seues indagacions, de les quals van afirmar que no els van informar.
De fet, el comissari jubilat José Manuel Villarejo va evitar ratificar la seua declaració del mes de novembre passat davant de la Justícia andorrana, en la qual va implicar al Govern de Rajoy en la coneguda com a operació Catalunya per frenar el procés i en suposades pressions a la Banca Privada d’Andorra (BPA) perquè facilitessin informació dels Pujol i altres polítics independentistes.
El testimoni dels agents va ser admès in extremis pel tribunal davant de la insistència de la defensa, que situa la policia patriòtica darrere de la filtració de la captura de pantalla de moviments d’un compte dels Pujol a la BPA, publicat per El Mundo el 2014 i que va propiciar dies després de la carta de confessió de l’expresident català sobre la fortuna oculta.
D’acord amb la tesi de la defensa, la policia patriòtica va aconseguir aquesta “captura de pantalla” mitjançant coaccions a la BPA, en una operació impulsada pel Govern de Rajoy que va acabar provocant la intervenció de l’entitat el 2015, arran d’un informe del Govern dels Estats Units sobre blanqueig.
L’excomissari va assegurar en la vista d’ahir que la informació bancària que tenia dels Pujol es va limitar a “facècies sense importància”.
La mateixa línia evasiva va seguir en la seua declaració Eugenio Pino, exnúmero 2 de la Policia Nacional, que el Suprem va condemnar per entregar a la Udef un pendrive amb informació robada d’un dispositiu dels Pujol, prova que el jutge d’instrucció va declarar nul·la.