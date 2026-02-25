SEGRE

Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals

“És una decisió molt meditada”, afirma la vicepresidenta segona del govern espanyol

Yolanda Díaz, en un acte a Mataró.

Yolanda Díaz, en un acte a Mataró.Albert Segura / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
agències

Creat:

Actualitzat:

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dimecres que descarta encapçalar les llistes de l’esquerra espanyola en el pròxim cicle electoral. “És una decisió molt meditada”, ha dit la també ministra de Treball a Bluesky. La decisió de Díaz arriba en un moment marcat pels mals resultats de Sumar a les enquestes i a les eleccions d’Aragó. 

Aquest dissabte, Moviment Sumar, IU, els Comuns i Más Madrid van celebrar un acte per renovar la seva aliança i frenar l’ascens de l’extrema dreta, cita a la qual no va assistir la vicepresidenta. Des de Sumar apuntaven que estaven disposats a repensar l’estratègia del partit, així com el lideratge de l’espai a l’esquerra del PSOE que ha exercit Díaz els darrers anys.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking