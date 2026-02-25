Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals
“És una decisió molt meditada”, afirma la vicepresidenta segona del govern espanyol
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dimecres que descarta encapçalar les llistes de l’esquerra espanyola en el pròxim cicle electoral. “És una decisió molt meditada”, ha dit la també ministra de Treball a Bluesky. La decisió de Díaz arriba en un moment marcat pels mals resultats de Sumar a les enquestes i a les eleccions d’Aragó.
Aquest dissabte, Moviment Sumar, IU, els Comuns i Más Madrid van celebrar un acte per renovar la seva aliança i frenar l’ascens de l’extrema dreta, cita a la qual no va assistir la vicepresidenta. Des de Sumar apuntaven que estaven disposats a repensar l’estratègia del partit, així com el lideratge de l’espai a l’esquerra del PSOE que ha exercit Díaz els darrers anys.