EUROPA
Zelenski, als 4 anys de guerra: “Ni la vam començar ni la vam provocar”
Moscou vol negociar però continuarà combatent al no aconseguir encara els objectius
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va assegurar ahir que Ucraïna “mai va triar” la guerra que lliura amb Rússia, de l’inici de la qual es complien ahir quatre anys, i va advertir que aquesta invasió no és la primera vegada en la història que Moscou “ve a Europa amb un projecte antieuropeu”.
Així mateix, en un discurs per videoconferència davant del Parlament Europeu, va afirmar que ha començat a treballar amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, en els “detalls” de la garantia de seguretat europea que suposarà l’adhesió del país envaït a la UE i que ell exigeix que sigui en una “data clara”, el 2027.
Per la seua part, Von der Leyen va avisar el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, que la UE entregarà el préstec de 90.000 milions d’euros a Kíiv “d’una manera o una altra”, després que el seu país hagi bloquejat els fons assegurant que no aprovaria mesures favorables a Ucraïna per estar boicotejant el pas de cru rus al seu país.
Paral·lelament, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar una resolució que ratifica el seu “ferm compromís amb la sobirania, la independència, la unitat i la integritat territorial d’Ucraïna”.
Des de Moscou, les autoritats de Rússia van assegurar per la seua part que es troben treballant “per aconseguir la pau” a Ucraïna, però van alertar de la “intervenció d’Europa i els EUA”, que han convertit la invasió en una “guerra entre Rússia i Occident”.
Malgrat tot, el Kremlin va admetre que la campanya militar a Ucraïna continuarà, perquè Rússia encara no ha aconseguit “tots els objectius” al país veí.
La Coalició de Voluntaris es compromet a elevar la pressió
La Coalició de Voluntaris, la trentena de països que recolzen Ucraïna en la seua defensa a llarg termini davant de l’agressió militar de Rússia, va reiterar ahir el seu compromís amb elevar la pressió contra el govern de Moscou, mentre va exigir que les autoritats russes participin en les negociacions per a un alto el foc en la guerra. Per la seua part, Israel va anunciar nova ajuda energètica a Ucraïna en el marc del quart aniversari de la guerra llançada pel president rus, Vladímir Putin.