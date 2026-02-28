EUA
Bill Clinton assegura que no coneixia els delictes sexuals d’Epstein
L’expresident dels EUA Bill Clinton va assegurar ahir davant de la Comissió de Supervisió de la Cambra de Representants que no sap absolutament res dels delictes sexuals comesos pel pedòfil Jeffrey Epstein i que la seua relació amb ell tenia un abast “limitat”, durant la qual no va ser testimoni de res que el pogués portar a creure que dirigia una trama d’explotació de menors ni va incórrer en cap tipus de complicitat amb aquesta. “No tenia ni idea dels crims que Epstein estava cometent”, va manifestar Clinton, que va restar importància també a la seua aparició en imatges desclassificades dels arxius del cas del financer. A més, es va mostrar taxatiu en el seu argument inicial amb la comissió, davant de la qual dijous va prestar declaració la seua dona i exsecretària d’Estat pel mateix tema, una compareixença que va desencadenar la indignació del seu marit. “Vostès han obligat Hillary a comparèixer, quan no va tenir res a veure, res, amb Jeffrey Epstein. Vostès poden citar deu persones o deu mil, però citar-la a ella va estar malament”, va afegir.