Israel llança un "atac preventiu" contra l'Iran i declara l'estat d'emergència
Almenys tres explosions registrades a Teheran mentre Tel Aviv tanca l'espai aeri i activa les alarmes antiaèries
El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha anunciat aquest dissabte al matí un "atac preventiu" contra l'Iran per "eliminar les amenaces contra l'Estat hebreu", en un context de tensions creixents a la regió després de l'ofensiva israeliana de juny de 2025. L'operació militar ha provocat la declaració d'un estat d'emergència especial a tot el territori israelià, segons el comunicat oficial del Ministeri de Defensa.
L'agència semioficial iraniana Fars ha informat d'almenys tres explosions a la capital iraniana, Teheran. Mitjans oficials com l'agència IRNA han confirmat, citant corresponsals sobre el terreny, que el centre de la ciutat s'ha vist envoltat per denses columnes de fum derivades de les detonacions, l'origen de les quals encara no ha estat determinat per les autoritats iranianes.
Les Forces de Defensa d'Israel han activat les alarmes antiaèries a tot el país per advertir la població que romangui prop dels refugis davant una possible resposta militar iraniana. Segons la nota oficial del Ministeri hebreu, "s'esperen atacs amb míssils i avions no tripulats contra Israel i la seva població civil en un futur proper". L'exèrcit israelià ha explicat en xarxes socials que es tracta d'"una alerta proactiva per preparar el públic" davant l'eventual llançament de projectils.
Tancament de l'espai aeri i cancel·lació de vols
A partir de les 08.00 hores, hora local, es realitzaran canvis immediats a les pautes del Comandament del Front Intern, que inclouen la prohibició d'activitats educatives, reunions i llocs de treball, excepte els sectors essencials. El ministeri de Transports israelià ha anunciat la cancel·lació de tots els vols i el tancament complet de l'espai aeri, segons recull el diari Times of Israel.
Recomanacions a la població i ciutadans d'Israel a l'estranger
Les autoritats hebrees han demanat a la ciutadania que no acudeixi als aeroports fins a nou avís i han instat els israelians que es trobin fora del país a mantenir-se informats pels canals oficials sobre l'evolució de la situació. L'espai aeri es reobriria quan les condicions de seguretat ho permetin, amb un preavís mínim de 24 hores, segons han precisat fonts del govern israelià.