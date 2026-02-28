El Pakistan declara la guerra oberta a l’Afganistan i bombardeja Kabul
Després de combats previs entre els dos països a la frontera. La xifra de morts “talibans i terroristes afganesos” assoliria ja els 275, segons Islamabad
El Govern del Pakistan va bombardejar ahir la capital de l’Afganistan, Kabul, i altres localitats, atribuint-se la mort d’almenys “275 talibans i terroristes afganesos” en un conflicte que el ministre de Defensa pakistanesa, Jawaya Asif, va qualificar com una “guerra oberta” amb el seu país veí, la qual cosa implica una escalada en el conflicte entre els dos països a la frontera.
La situació s’havia agreujat hores després que el portaveu dels talibans a l’Afganistan anunciés que l’Exèrcit afganès havia començat a atacar “bases i instal·lacions pakistaneses al llarg de la línia Durand” –que marca el límit entre ambdós estats pels seus 2.640 quilòmetres de longitud– en operacions “en resposta a les insurreccions dels cercles militars pakistaneses”.
El primer ministre del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, va advertir que les seues forces armades tenen la “plena capacitat de reduir a pols qualsevol ambició agressiva”, en la seua primera declaració oficial després de la declaració del seu país a una “guerra oberta” contra el règim talibà de l’Afganistan.
Mentrestant, les autoritats instaurades pels talibans a l’Afganistan després de fer-se amb el control del país l’agost de l’any 2021 van mostrar la seua disposició a “un diàleg” per resoldre el conflicte amb el Pakistan.
“Sempre hem insistit en una solució pacífica i volem que el problema sigui resolt a través del diàleg”, va dir el portaveu del Govern afganès, Zabihullah Mujahid.
La intensificació de les hostilitats ve d’un context ja tens entre ambdós països i durant el qual Kabul va denunciar dilluns davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides bombardejos executats pel Pakistan contra el país durant el cap de setmana.
Uns atacs que es van saldar amb la mort de més d’una desena de civils i que Kabul va al·legar que tenien per objectiu “campaments i amagatalls terroristes” del grup armat Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conegut com els talibans pakistanesos, i del grup gihadista Estat Islàmic (EI), en una operació de resposta als recents atacs suïcides que han tingut lloc en territori pakistanès.