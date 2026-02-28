POLÍTICA
El pressupost del Govern, de 50.000 milions d’euros, prioritza salut i trens
Amb el suport dels Comuns però encara sense l’aval d’ERC. Gairebé 4.150 milions. aniran destinats a inversió, dels quals 1.900 es destinaran a habitatge, xifra rècord
El Govern va aprovar ahir en una reunió extraordinària del Consell Executiu el projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2026, que preveu una despesa total de 49.162 milions d’euros. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va entregar el projecte al president del Parlament, Josep Rull, per a l’inici de la tramitació parlamentària sense la garantia del suport d’ERC.
La Generalitat porta amb els comptes prorrogats des del 2023, per la qual cosa, si obtingués el suport parlamentari suficient, serien els primers de l’Executiu encapçalat per Salvador Illa.
Després de l’acord amb els Comuns, gràcies als avenços en la limitació de compra especulativa d’habitatge amb la reforma de la llei d’Urbanisme, al Govern només li queda convèncer ERC, inflexible amb la recaptació de l’IRPF i més “a prop del no” que del sí.
Ambdós formacions han acordat un marge de vint dies per presentar esmenes a la totalitat, termini admès per la Mesa del Parlament.
El debat es portarà a terme a la Cambra el 20 de març –estava previst sobre l’11–, per la qual cosa els comptes es podrien aprovar definitivament el 24 d’abril. Romero es va mostrar “optimista” per aconseguir un acord amb els republicans, i va insistir que l’Executiu no contempla un altre escenari que aprovar els comptes aquest any. A més, va assegurar que hi ha “marge” per a les seues demandes i va afirmar estar disposat a fer “modificacions”.
La consellera va definir el projecte de pressupostos com a “valent” i va avançar que el 74% de la despesa anirà destinada a l’estat del benestar. Prop de 4.150 milions d’euros estan contemplats per a inversió, la majoria dels quals anirà a infraestructura ferroviària i transport públic (526 milions), salut (463,3 milions) i educació (373,6 milions). D’altra banda, el Govern assignarà 1.900 milions d’euros a polítiques d’habitatge, una “xifra rècord”.
A Lleida, la inversió prevista és de 203,2 milions d’euros (vegeu la pàgina 11).
ERC manté el ‘no’ fins que no es recapti l’IRPF
El portaveu d’ERC Isaac Albert va assegurar ahir que no s’aixecaran de la taula de negociació dels pressupostos amb el Govern, però va admetre que de moment estan “més a prop del no” que del sí. Albert també va reclamar que en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera es facin modificacions perquè les comunitats autònomes puguin avançar en la recaptació d’impostos.Per la seua part, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va criticar el projecte a l’estar “marcat” per les “polítiques extremes” dels Comuns. “Insistim a fer un front comú amb ERC per defensar els interessos del país”, va assenyalar Vergés, que va titllar els comptes de “propaganda” i va deixar en l’aire la presentació d’una esmena a la totalitat.Per la seua part, el portaveu dels Comuns a la Cambra, David Cid, va instar el Govern i Esquerra a aconseguir un acord per “tirar endavant el país”. “Una Catalunya sense pressupostos, sense aquesta xifra rècord d’inversió en habitatge, sense 100.000 beques menjador més o sense la bonificació al transport, és una festa per a la dreta i l’extrema dreta”, va afirmar Cid.Paral·lelament, el PP va anunciar que presentarà “immediatament” una esmena a la totalitat dels comptes, assegurant que són de “naturalesa soviètica i comunista”, mentre que la CUP analitzarà si fer el mateix al considerar que són “triomfalistes” i que no són bons per als catalans.