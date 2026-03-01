CONFLICTE
Albares confirma que cap dels 30.000 espanyols a l'Orient Mitjà està ferit i el règim a Iran es manté "ferm"
L'exèrcit dels Estats Units confirma que tres militars morts i cinc ferits greus
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i el seu gabinet de crisis s'ha reunit aquest diumenge amb els ambaixadors de l'Orient Mitjà per avaluar la situació sobre el terreny i l'estat dels gairebé 30.000 espanyols que hi viuen. Assegura que a hores d'ara no consta que n'hi hagi cap de ferit i explica que cada embaixada té el seu propi pla d'evacuació i circumstàncies molt diferents. Destaca que “no és el mateix tenir l’espai aeri tancat o obert” ni que hi hagi bombardejos o no. Per exemple, els Emirats Àrabs, Qatar i l'Iran tenen el seu espai aeri tancat, mentre que l'Aràbia Sàudita, Jordània o Oman el tenen tancat.
En la reunió hi han participat els ambaixadors a l’Iran, Israel, Líban, Jordània, Síria, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirats Àrabs Units, Oman, l’Aràbia Saudita, Iraq, Turquia, Azerbaidjan i Armènia. En les declaracions a RTVE, Albares ha mostrat el seu suport als ambaixadors, especialment al de Teheran, que està treballant en unes “circumstàncies molt difícils”. Ha assegurat que els telèfons d’emergència estan operatius les 24 hores i ha reclamat als espanyols que s’informin per canals oficials, a través de xarxes i pàgines web de les ambaixades o el ministeri.
Per altra banda, l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que tres militars han mort i cinc més pateixen ferides greus durant els atacs conjunt dels EUA i Israel contra l’Iran. En el missatge a la xarxa social X, l'exèrcit també ha confirmat que diversos soldats més pateixen ferides menors i avisa que la situació és canviant.
Per un altre costat, el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que continuen “ferms”, i ha remarcat la “determinació” del règim malgrat la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei. “El crim dels criminals i el martiri dels éssers estimats de l’Iran no crearan cap obstacle en la determinació del govern de la República Islàmica de l’Iran per complir amb els seus deures i responsabilitats”, ha assegurat Pezeshkian en un missatge a X. L’Iran ha continuat atacant aquest diumenge Israel i diversos països de la regió en resposta a l’ofensiva contra el seu país. Almenys vuit persones han mort i 20 han resultat ferides per l’impacte d’un míssil iranià a Beit Shemesh, a Israel.