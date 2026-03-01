POLÍTICA
ERC ambiciona recursos per atansar la independència
Junqueras afirma que ERC té l’“acció política” que no tenen d’altres. Alamany serà la cap de llista a Barcelona
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va afirmar que la seua formació està en camí de dotar Catalunya de “recursos i competències” per atansar-la a la independència. “Volem donar a Barcelona i a Catalunya tot el que puguem en cada moment, en cada instant. I tota la nostra acció política s’explica des d’aquest punt de vista”, va assenyalar Junqueras en un congrés regional del partit a Barcelona, l’endemà que el Govern català aprovés el projecte dels pressupostos del 2026, encara sense el suport d’Esquerra.
Sobre la situació a la capital catalana, va defensar que Catalunya no seria el que és sense Barcelona, i va assegurar que els republicans tenen l’“ambició que no hi posa la resta”.
Alamany, candidata
Paral·lelament, ERC va formalitzar en el congrés la candidatura d’Elisenda Alamany a Barcelona per a les eleccions municipals de l’any 2027. Alamany, que era l’única candidata en els comicis, va ser escollida com a cap de llista amb el 73 per cent dels vots i va proposar suspendre les llicències de “tots els establiments destinats al monocultiu turísti” com a primera mesura si és elegida alcaldessa.
Illa insisteix en un acord amb ERC també reclamat per Comuns
■ El president de la Generalitat, Salvador Illa, va manifestar ahir que té “màxima disponibilitat” per arribar a un acord amb ERC per aprovar els pressupostos –definits com a “ambiciosos”–, el projecte dels quals va ser presentat divendres. Així ho va dir en la inauguració de la nova estació d’autobusos de Lleida (vegeu la pàgina 3), on va assegurar que “hi ha marge” per negociar però va demanar “no perdre temps” ja que “és el que necessita Catalunya”.Per la seua part, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va reclamar al Govern i a ERC que facilitin l’aprovació dels pressupostos, “amb mesures concretes per millorar la vida dels ciutadans”. El dirigent dels Comuns va reivindicar el “gran acord” amb l’Executiu i la inversió en habitatge.