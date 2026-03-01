ELECCIONS
Feijóo i Mañueco insten a una “mobilització total” a Castella i Lleó
El candidat del PP a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco –actual president–, va reivindicar els prop de 40 anys de governs populars al territori “amb vots i resultats i no amb eslògans i promeses”. Mañueco va donar inici a la campanya a Àvila amb el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, que va fer una crida a la “mobilització total” de cara a les eleccions de diumenge vinent i va demanar el vot per “no dispersar forces” amb Vox, que va afirmar que ja li disputa “la segona plaça” al PSOE.
Per la seua part, el candidat socialista, Carlos Martínez, va carregar contra Mañueco per no ser-hi quan “una empresa amb problemes el necessita” –amb referència als ERO a la regió–. “Quan venen mal dades torna a amagar-se”, va assegurar Martínez, acompanyat pel dirigent Patxi López, increpat a Salamanca amb crits d’“etarra”.