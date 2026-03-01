GOLF
Israel i els EUA llancen un atac massiu i conjunt per derrocar el règim de l’Iran
Trump anuncia la mort de l’aiatol·là Khamenei, la màxima autoritat política i religiosa del país. Teheran contraataca no només contra objectius israelians sinó també contra bases nord-americanes al golf Pèrsic
Els Estats Units i Israel van llançar ahir un atac contra objectius a Teheran i altres ciutats a l’Iran, que va respondre poc més tard llançant míssils cap a territori israelià i bases militars nord-americanes a tota la regió del golf Pèrsic. Ahir a la nit (hora espanyola), Trump va anunciar que el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, havia mort en els atacs. “Khamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort. Això no només és justícia per al poble iranià, sinó per a tots els grans nord-americans i les persones de molts països del món que han estat assassinades o mutilades per Khamenei i la seua banda de sicaris sanguinaris”, va escriure Trump en un missatge a la seua xarxa Truth Social. Tanmateix, fonts properes a Khamenei citades per les agències de notícies semioficials iranianes Tasnim i Fars afirmaven que “el líder de la Revolució està dirigint amb fermesa i confiança la situació en el camp de batalla”.
Després de dies de tensió davant d’una operació que s’entreveia imminent malgrat l’aparent progrés de les negociacions sobre el programa nuclear entre iranians i nord-americans, l’ofensiva va ser finalment llançada ahir i anunciada pel ministeri de Defensa israeliana a les 8.15, hora d’Israel (6.15 GMT). L’Exèrcit israelià que inicialment va informar d’un “atac preventiu”, va assenyalar posteriorment que l’ofensiva es va produir contra “desenes d’objectius militars i es va portar a terme com a part d’una àmplia operació conjunta i coordinada contra el règim”. Israel va batejar la seua campanya militar com a Rugit de Lleó i els Estats Units com a Fúria Èpica, que busca acabar amb “amenaces existencials” després de mesos de planificació.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va difondre un vídeo en què va fer una crida perquè tots els sectors del “valent” poble de l’Iran “s’alliberin de la tirania i facin un Iran lliure i pacífic”.
Poc després que sonessin les primeres explosions dels atacs israelians, els carrers del nord de Teheran es van omplir de cotxes que van bloquejar algunes artèries, molts pares es van atansar a col·legis a recollir els seus fills i es van formar cues en caixers automàtics per treure efectiu. Les autoritats iranianes van confirmar la mort d’almenys 85 persones, la majoria menors, en un atac contra una escola de primària a la ciutat del sud de Minab, en un incident que el president de l’Iran, Masud Pezeshkian, va qualificar d’“acte bàrbar”. La Mitja Lluna Roja iraniana va constatar que l’onada d’atacs combinats dels Estats Units i Israel havien deixat més de 200 morts i gairebé 750 ferits a 24 províncies de l’Iran. Teheran va anunciar preparatius per “venjar-se i donar una resposta contundent contra el règim sionista”, segons un comunicat oficial.
Poc després, els atacs de represàlia iranians van ser executats amb míssils contra bases nord-americanes a l’Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain, Kuwait i els Emirats Àrabs Units (EAU), on el govern va confirmar un mort per les restes d’un míssil interceptat.
Una dona va morir i una vintena de persones van resultar ferides, dos de gravetat, per un projectil iranià sobre Tel-Aviv.
Trump crida els iranians a aixecar-se contra els aiatol·làs
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que la intenció última de la campanya militar que ha llançat contra l’Iran és l’alliberament del poble iranià en un futur país que ja no representi cap amenaça per als nord-americans. “Només vull la llibertat per al poble iranià”, va manifestar en una breu declaració el diari Washington Post, hores després del seu discurs davant de la nació en el qual va anunciar l’atac. En el seu discurs, Trump va deixar clar que l’objectiu final de l’operació és l’eliminació de les estructures de poder instal·lades en la república islàmica el 1979: l’estament clerical i la Guàrdia Revolucionària, el fonament ideològic de l’Exèrcit iranià, així com d’assoliment simbòlic per excel·lència com és el seu programa nuclear.Trump va exigir la rendició total i absoluta de l’Exèrcit i de la Policia iraniana, a qui va prometre una amnistia, i va demanar l’aixecament definitiu de la població contra l’estament clerical. “Al poble iranià li dic que l’hora de la llibertat és al seu abast”, va manifestar Trump, sobre un atac que representarà “l’única oportunitat” que tindran “durant generacions” per derrocar les autoritats iranianes. “Agafeu les regnes del vostre destí i desfermeu el futur pròsper i gloriós que està al vostre abast”, va etzibar.