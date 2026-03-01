Una operació que torpedina les negociacions nuclears
L’OIEA detecta activitat a les instal·lacions atacades pels EUA al juny
L’atac coordinat d’Israel i els EUA ocorre tot just 48 hores després que Teheran i Washington mantinguessin a Ginebra una tercera ronda de negociacions nuclears i tres dies abans de la nova reunió tècnica prevista a Viena, a la qual es van situar ambdós parts en la cita de la ciutat suïssa.
Viena, on es troba la seu de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), l’agència nuclear de l’ONU, anava a ser l’escenari demà de la nova ronda de negociacions entre els Estats Units i l’Iran, el ministre d’Exteriors del qual, Abbas Araghchi, va manifestar dijous que les postures d’ambdós països s’han atansat, tot i que “encara hi ha diferències”. Teheran va afirmar que per aconseguir un acord amb els Estats Units era necessari que Washington retirés les seues “demandes excessives”.
Divendres, tanmateix, el president dels EUA, Donald Trump, va dir que no estava content amb com està negociant l’Iran sobre el seu programa nuclear, però va assegurar que encara no havia pres una “decisió final” sobre si atacar el país.
En les converses indirectes que s’han anat succeint al llarg del 2026, la Casa Blanca exigeix que l’Iran no enriqueixi urani i que limiti l’abast dels seus míssils balístics, punts a què Teheran es nega i només accepta retallades en el seu programa atòmic a canvi de l’aixecament de sancions.
L’OIEA va recordar, per la seua part, que l’Iran no li dona accés ni informació sobre els aspectes més delicats del seu programa nuclear des dels atacs d’Israel i els Estats Units a les seues instal·lacions atòmiques el juny del 2025.
Activitat a les instal·lacions
Paral·lelament, aquest organisme havia detectat recentment activitat a les instal·lacions nuclears iranianes que van quedar pràcticament destruïdes llavors. L’últim informe de l’OIEA assenyalava que les imatges per satèl·lit mostraven activitat “habitual” de vehicles als voltants d’instal·lacions en les quals podria emmagatzemar-se urani enriquit a Esfahan. Així mateix, es va registrar “activitat addicional” a les instal·lacions atacades de Natanz i Fordo.