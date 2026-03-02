ELECCIONS
Ayuso espera que Castella i Lleó posi el PSOE “a zero”
Patxi López, contra joves de dretes
La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va confiar ahir que el PP aconsegueixi un govern “sense coalicions” a Castella i Lleó després de les eleccions del proper dia 15 perquè “només així es pot fer el que Espanya necessita”. Ayuso va passejar pels cèntrics carrers de Valladolid fins al lloc del míting, que va congregar mig miler de persones en un acte de campanya del PP. Ayuso va apel·lar al vot per als populars perquè Castella i Lleó sigui la “veu d’Espanya” i s’aconsegueixi deixar el PSOE a “zero”, amb l’objectiu d’enviar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez i el “sanchisme a les pàgines més fosques de la història”. D’altra banda, en un acte del PSOE també a Valladolid davant de les Joventuts Socialistes de la comunitat, el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, va cridar els joves a ser la “generació” del “no passaran” i “desmentir” el que “cloquegen alguns” sobre que són de “dreta i extrema dreta”. Per la seua part, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va advertir a Segòvia davant de futurs pactes postelectorals que el PP “diu una cosa en campanya i fa la contrària l’endemà”.