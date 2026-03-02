GOLF
L’Iran ataca per tot l’Orient Mitjà i Trump diu estar obert a negociar
La Guàrdia Revolucionària iraniana afirma que ha matat 560 militars nord-americans. El president dels EUA els insta a rendir-se o a afrontar una “mort segura”
L’Iran es va moure ahir entre la commoció per la mort del seu líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, i l’articulació d’una resposta armada a l’atac dels EUA i Israel dissabte al país. En paral·lel, el president nord-americà Donald Trump va obrir la porta a negociar amb la nova cúpula iraniana mentre que el ministre d’Exteriors d’Oman va assegurar que l’Iran vol “aturar l’escalada i restablir l’estabilitat”.
Trump va assegurar que la nova dirigència de l’Iran instaurada després de la mort de Khamenei ha demanat parlar amb Washington i que ell hi ha accedit. “Volen parlar i he accedit a parlar, així que parlarem amb ells. Haurien d’haver-ho fet abans. Haurien d’haver cedit abans en una cosa que és molt pràctica i fàcil. Han esperat massa”, va afirmar el president dels EUA des de la seua mansió de Mar-a-Lago en una entrevista telefònica amb la revista The Atlantic.
Tanmateix, poc després, fonts de la Casa Blanca van matisar que aquestes converses no tindran lloc a curt termini i que l’operació militar contra l’Iran tira endavant. El mandatari nord-americà també va ser preguntat per la durada de la campanya de bombardejos i per si afectarà la voluntat de l’oposició interna per derrocar el govern iranià. “He d’estudiar la situació quan passi. No es pot contestar aquesta pregunta”, va argüir. Tanmateix, hores després va aventurar que podria prolongar-se quatre setmanes. També va expressar la seua confiança que hi haurà un aixecament contra la República Islàmica que tindrà èxit i va esmentar les celebracions als carrers de l’Iran i el suport dels emigrats en ciutats com Nova York o Los Angeles.
A última hora d’ahir, a través de la xarxa Truth Social, Trump va instar la Guàrdia Revolucionària iraniana, la policia militar del país, a rendir-se a canvi d’immunitat o altrament, va dir, afrontarà “una mort segura”. El mandatari va afegir que “tot el comandament militar de l’Iran ha desaparegut i molts d’ells volen rendir-se per salvar les seues vides. Volen immunitat”.
L’ofensiva dels Estats Units i Israel de dissabte va matar almenys 200 persones i en va ferir 700 a tot l’Iran, segons va informar la Mitja Lluna Roja. Per la seua part, les forces iranianes van respondre ahir llançant míssils i drons contra bases nord-americanes a l’Aràbia Saudita, Bahrain, Kuwait, els Emirats Àrabs Units i Qatar, i també contra Israel. Així, almenys nou persones van morir i 40 van resultar ferides per l’impacte d’un míssil iranià poc després del migdia a la localitat israeliana de Beit Shemesh, al centre del país. Les Forces Armades israelianes van estimar que l’Iran va llançar uns 2.500 míssils contra Israel en les 36 hores transcorregudes des de l’inici dels bombardejos la república islàmica. Per la seua part, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran va informar a la tarda que ja eren 560 els militars nord-americans morts o ferits en els atacs amb míssils i drons de represàlia pels bombardejos en territori iranià. En particular, van destacar que hi havia 40 morts i 60 ferits a la localitat israeliana de Haifa com a conseqüència d’aquests atacs, en els quals també hauria participat l’aviació iraniana. En concret, va esmentar les bases nord-americanes Ali al-Salem i Mohamed al-Ahmad a Kuwait, la base de Mina Salman de Bahrain i atacs contra tres petrolers propietat dels Estats Units i el Regne Unit que eren al golf Pèrsic i a l’estret d’Ormuz. També va donar compte de la “completa destrucció” d’un radar del sistema de defensa antimíssils israeliana a Al-Ruwais, als Emirats Àrabs Units.
En aquest sentit, el comandament central de les Forces Armades nord-americanes va confirmar a última hora tres militars nord-americans morts, però no va informar sobre el lloc d’aquestes defuncions o les seues circumstàncies. Això sí, Trump va reconèixer ahir a la nit que “lamentablement” hi haurà més baixes nord-americans en aquesta guerra. D’altra banda, el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va assegurar que l’Iran venjarà la mort de Khamenei colpejant els EUA i Israel “amb una força que mai abans no han experimentat”. Les seues paraules van arribar al final d’una jornada en què la capital iraniana va rebre almenys set onades i dos desenes de bombardejos que van causar uns danys i víctimes de què no es va informar.
L’ofensiva contra la República Islàmica ha destruït nou dels seus vaixells de guerra, segons Trump, i el quarter general de la Marina, entre altres objectius. També va ser bombardejada ahir la seu de la televisió estatal iraniana. Malgrat això, una locutora va informar que part de la cadena operava amb normalitat.