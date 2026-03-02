CONGRESSOS
El rei alerta contra una IA sense ètica ni humanitat
En el sopar previ a l’obertura del XX Mobile avui a Barcelona. Sánchez insta a solucions pacífiques al Pròxim Orient
Felip VI va remarcar ahir que la veritable intel·ligència no pot ser merament artificial, sinó “ètica i profundament humana”, i va advertir els empresaris tecnològics que tenen la responsabilitat de preveure els riscos i garantir que la tecnologia serveixi per al bé comú. Ho va fer en el seu discurs en el tradicional sopar de gala al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) amb motiu de la inauguració avui de la vintena edició del Mobile World Congress (MWC), a la qual va assistir també el president del Govern central, Pedro Sánchez. El president va fer una crida a assegurar-se que l’avenç de la intel·ligència artificial i la tecnologia es desenvolupa amb una visió “ètica i humanística”.
El Mobile World Congress celebra el seu 20è aniversari amb una edició que ha canviat “radicalment” sobre la de fa dos dècades. En vint anys, s’ha passat dels terminals amb antena i els SMS a parlar d’intel·ligència artificial, ciberseguretat i computació quàntica. L’esdeveniment, que espera rebre més de 100.000 visitants i la participació de 3.000 empreses de tot el món, ha contribuït a posar Catalunya al mapa tecnològic, segons asseguren els principals actors de l’ecosistema.