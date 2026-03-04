Brussel·les diu que està “disposada a actuar” per protegir els interessos de la UE davant l’amenaça de Trump a Sánchez
La CE se solidaritza “plenament” amb Espanya i defensa “unes relacions comercials transatlàntiques estables”
Brussel·les ha assegurat que està “disposada a actuar” per protegir els interessos de la Unió Europea després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi amenaçat de tallar la relació comercial amb Espanya. Preguntat per les declaracions de Trump de dimarts, el portaveu comunitari Olof Gill ha reiterat que la Comissió Europea “sempre vetllarà per la plena protecció dels interessos de la Unió Europea”. “Ens solidaritzem plenament amb tots els estats membres i tots els seus ciutadans”, ha afegit aquest dimecres. Brussel·les ha defensat unes “unes relacions comercials transatlàntiques estables, previsibles i mútuament beneficioses en benefici de tothom”.
“Esperem que els EUA compleixin plenament els compromisos”, ha dit sobre l’acord comercial amb Washington de l’agost, que marcava un topall del 15% als aranzels dels EUA a la UE.
Brussel·les té la competència exclusiva en matèria de política comercial al bloc comunitari.
L’executiu comunitari ha recordat aquest matí que “el comerç entre la Unió Europea i els Estats Units està profundament integrat i és mútuament beneficiós”. “Salvaguardar aquesta relació, sobretot en un moment de disrupció global, és més important que mai i clarament en interès d'ambdues parts”, insisteixen.
Nacional i internacional
