POLÍTICA
ERC insta Illa a presentar nous pressupostos si els actuals decauen
Assegura que poden tenir-los al juny si hi ha garanties per al traspàs de l’IRPF. Cecot demana posar els interessos de Catalunya per sobre d’estratègies partidistes
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, es va mostrar ahir convençuda que hi haurà pressupostos per al 2026 però potser no en les properes setmanes. “Possiblement, no hi haurà pressupostos a l’abril, però si el president Salvador Illa compleix la paraula donada els podem tenir al juny. Que els tornin a presentar si a l’abril decauen”, va assegurar en una entrevista a RTVE. En cas que els comptes superessin al Parlament les esmenes a la totalitat del 20 de març –ERC n’ha presentat una–, la votació final seria a l’abril, després de Setmana Santa.
Alamany va retreure al Govern que “s’hagi aixecat de la taula” a l’aprovar els pressupostos sense el suport necessari d’ERC i sense acord sobre l’IRPF. En aquest sentit, la dirigent dels republicans va mostrar la seua “sorpresa” pel “cop d’orgull” d’Illa de “prémer el botó del compte enrere de la tramitació dels comptes”. ERC es fia de la paraula del president de la Generalitat, va afirmar, sobre el compliment dels acords assolits per a la investidura, però va asseverar que “el que cal” són garanties o compromisos que hi haurà modificacions legislatives que faran possible que Catalunya pugui recaptar l’IRPF. “És una mica com, bé, aproveu el pressupost i ja us ho trobareu. Home, no, busquem quina és la manera de trobar una certesa”, va defensar.
Per la seua part, els comuns van avisar els republicans que els acords recollits en els pressupostos de la Generalitat “no poden esperar a demà”, i van instar la formació a aprovar-los amb la màxima “brevetat” possible. “La situació d’incertesa internacional pot tenir conseqüències directes a Catalunya”, va alertar el diputat del grup parlamentari Lluís Mijoler.
També la patronal Cecot va exigir als partits desbloquejar ja els comptes per a aquest 2026. El president de l’organització, Xavier Panés, va afirmar que “és imprescindible que els partits arribin a consensos amplis” i que situïn l’interès del país per sobre de l’estratègia partidista. La patronal va assenyalar que Catalunya “només podrà mantenir el seu model de benestar si reforça les seues bases productives”, especialment en indústria i innovació empresarial, i per a això, va assegurar, és necessari comptar amb acord polític i uns nous comptes. En tot cas, va demanar que s’ampliïn i blindin pressupostàriament les mesures de suport al desenvolupament econòmic i el teixit productiu.