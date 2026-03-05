POLÍTICA
María Guardiola no obté la investidura arran del ‘no’ de Vox
Demà se celebra la segona volta, on només necessitaria l’abstenció dels ultres. La popular veu possible un pacte
La presidenta extremenya en funcions, María Guardiola, no va aconseguir ahir ser investida per continuar al capdavant d’aquest Executiu regional després del rebuig de Vox, formació política que, no obstant, segueix amb la “mà estesa” per arribar a un acord. Tots els grups parlamentaris de l’oposició (PSOE, Vox i Unides) van votar en contra de la investidura de la candidata del Partit Popular, que necessitava majoria absoluta (33 vots), però que només va comptar amb el suport dels 29 vots dels diputats del PP. El vot de Vox era decisiu en aquesta sessió parlamentària perquè aconseguís ser investida en primera volta. La popular tornarà a sotmetre’s a una nova votació demà, en la qual només necessitarà majoria simple. Durant la intervenció en el debat, Guardiola va assenyalar que no veu “impediment” per arribar a un acord amb Vox que permeti la governabilitat de la regió i va reclamar als grups fer una “lectura responsable” dels resultats de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre, en les quals els populars van obtenir més d’un 43% dels vots. I és que l’abstenció de qualsevol dels grups seria suficient per al PP, ja que en la votació de demà només necessita obtenir més vots positius que negatius. “Será un sí o un no, perquè aquí no hi ha mitges tintes. Si hi ha acord, serà un sí, i si no n’hi ha, serà un no, i ara mateix, com vostè sap, no hi ha cap acord”, va advertir el portaveu de Vox, Óscar Fernández Calle, durant la seua intervenció. No obstant, va afirmar que segueixen disposats a arribar a aquest acord sobre la base d’unes propostes que el Partit Popular, va dir, té en el seu poder des del gener i que inclou, entre altres, la defensa de la continuïtat de la central d’Almaraz, la protecció del sector primari davant “les imposicions” del Pacte Verd Europeu i “una profunda” rebaixa fiscal.