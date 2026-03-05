PRÒXIM
Pedro Sánchez recupera el ‘No a la guerra’ per plantar-se contra Trump
“No serem còmplices d’una cosa dolenta per al món per por de les represàlies”. La Casa Blanca diu que Espanya cooperarà amb el seu Exèrcit i Albares ho nega
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va recuperar ahir el lema del No a la guerra popularitzat amb la invasió de l’Iraq el 2003, mentre va advertir que Espanya no serà còmplice d’una cosa dolenta per al món només per por de les represàlies del president nord-americà, Donald Trump, per negar-li l’ús de les bases militars de Rota (Cadis) i Morón de la Frontera (Sevilla) en la guerra contra l’Iran.
Sánchez va recordar en una compareixença sense preguntes, després de les amenaces de dimarts de Trump d’imposar un embargament comercial a Espanya per no permetre-li utilitzar les bases d’ús conjunt per a l’operació militar a l’Iran, que la guerra que va propiciar “el trio de les Açores” (el president nord-americà George Bush, l’espanyol José María Aznar i el britànic Tony Blair) va portar un augment del terrorisme gihadista, crisi migratòria i l’increment dels preus de l’energia i del cost de la vida. Per tant, i per evitar caure en errors del passat, va assenyalar que la posició d’Espanya es resumeix en quatre paraules: “No a la guerra.”
Posteriorment, en un acte institucional pel Dia Internacional de les Dones, va defensar una política exterior basada en “més diplomàcia” i dret internacional i va advertir dels qui utilitzen dones i nenes com a “coartada” per “iniciar guerres” (amb referència a Trump per la repressió iraniana contra les dones).
Mentrestant, el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el president d’“anar contra la seguretat d’Espanya” i de fer-ho per interessos electorals, instant que Espanya se situï al costat dels seus aliats. “Avui Espanya és menys segura i té menys protagonisme en la política exterior, europea i mundial”, va afirmar.
Podem, tanmateix, no es va conformar que l’Executiu ressusciti el famós eslògan de la guerra de l’Iraq, per la qual cosa la seua líder, Ione Belarra, va exigir al president que sigui coherent i ordeni el tancament immediat de les bases de Morón i Rota.
El PSOE, per la seua part, va considerar que Feijóo és “hereu” de la política exterior que va portar el seu partit a donar suport a la guerra de l’Iraq de l’any 2003 i creu que està utilitzant l’actual debat internacional per atacar el Govern de l’Estat.
D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va expressar cert malestar amb l’actitud del canceller alemany, Friedrich Merz, que va mantenir silenci davant les amenaces de Trump a Espanya, que es van produir durant la reunió que ambdós van mantenir dimarts a la Casa Blanca, i que, en canvi, sí que retragués a Espanya que sigui l’únic aliat que rebutja elevar la despesa militar. A la nit, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va assegurar que “en les últimes hores” Espanya havia “acordat cooperar amb l’Exèrcit nord-americà” després del desacord per les bases, cosa que va desmentir “taxativament” Albares.
EUA: “Espanya està posant en risc la vida de nord-americans”
El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, va assegurar ahir que la negativa d’Espanya que les seues bases siguin utilitzades per a l’operació militar contra l’Iran és una cosa “inacceptable” i que això posa “vides nord-americanes en risc”. En entrevista a CNBC, Bessent no va voler donar detalls sobre com es posaria en marxa l’“embargament” comercial que dimarts el president nord-americà, Donald Trump, va suggerir contra Espanya per la baixa contribució en despesa de Defensa en el marc de l’OTAN i per la negativa a permetre que els EUA utilitzin les bases de Rota i Morón en l’operació Fúria Èpica. Sobre si és possible un “embargament comercial” contra Espanya, Bessent es va limitar a dir que “serà un esforç combinat” sense donar detalls sobre quin marc legal es podria utilitzar per aplicar-lo.
Brussel·les: “L’amenaça contra un estat és contra tota la UE”
El vicepresident de la Comissió Europea responsable de Prosperitat i Estratègia Industrial, el liberal francès Stéphane Séjourné, va avisar ahir que qualsevol amenaça comercial contra un estat membre és “per definició” una amenaça contra el conjunt de la Unió Europea, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, afirmés que trencarà relacions amb Espanya per no permetre l’ús de les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran.Hores abans de les declaracions de Séjourné, la Comissió Europea ja va expressar per veu del portaveu de Comerç, Olof Gill, la “plena solidaritat” amb Espanya davant les amenaces dels Estats Units, mentre va afirmar estar preparada per actuar “si així calgués” per defensar els interessos de la Unió Europea.
El premier britànic Starmer es justifica
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va defensar la seua postura respecte a l’atac a l’Iran insistint que “no estava disposat” a afegir-se a una guerra sense base legal, en resposta a les crítiques de dilluns del president dels Estats Units, Donald Trump, qui va assegurar sentir-se “decebut” pel bloqueig de Londres al principi de l’ús de la base que tots dos gestionen a l’arxipèlag de Chagos per atacar l’Iran.
Macron mostra la seua “solidaritat” amb Espanya
El president francès, Enmanuel Macron, va contactar ahir amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per expressar-li la “solidaritat europea de França” davant les recents amenaces del president nord-americà, Donald Trump.
Cuerpo obre la porta a compensacions
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va explicar ahir que el Govern espanyol contempla diverses mesures per compensar els efectes del conflicte al Pròxim Orient a la factura energètica i els preus dels aliments. “Tenim l’exemple històric de quan ja ho vam fer. (Amb Ucraïna) vam actuar i vam posar sobre la taula un escut energètic i, a més, vam actuar sobre la cistella de la compra amb mesures en l’IVA dels aliments. Si cal, ho tornarem a fer”, va dir.
Veto a càrregues explosives rumb a Israel
El Govern espanyol va denegar el 2024 dos sol·licituds de trànsit per aigües estatals de vaixells carregats amb material de defensa explosiu amb destinació a Israel, segons va informar ahir la secretària d’Estat de Comerç, Amparo López Senovilla.
EUA ofereix protecció al comerç marítim
El president dels EUA, Donald Trump, ha ordenat a la Corporación Financiera Internacional per al Desenvolupament (DFC) que proporcioni “a un preu molt raonable” segurs contra riscos polítics, al comerç marítim que transita pel Golf Pèrsic, així com la protecció de l’Armada nord-americana als vaixells cisterna que travessin l’estret d’Ormuz.
La Xina intentarà mediar en la crisi iraniana
L’enviat especial de la Xina per al Pròxim Orient viatjarà a la regió per provar de fer de mitjancer en l’escalada bèl·lica.