CORRUPCIÓ
El Suprem jutjarà Ábalos i Koldo a partir del 7 d’abril
El Tribunal Suprem ha fixat per al proper 7 d’abril el començament de la vista oral contra l’exministre Jose Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l’empresari i comissionista de la trama Víctor de Aldama per les presumptes irregularitats en contractes de mascaretes durant la pandèmia. La Sala Penal va dictar ahir un acte en el qual desestima totes les qüestions prèvies plantejades per les defenses de l’exministre i el seu exassessor per la qual cosa ambdós, juntament amb Aldama, s’asseuran al banc dels acusats. El Suprem els jutjarà pels presumptes delictes de suborn, tràfic d’influències, malversació, organització criminal, ús i aprofitament d’informació privilegiada, falsedat i prevaricació. La Fiscalia demana 24 anys per a l’exministre i 19 i mig per al seu exassessor, i les acusacions fins a 30 anys de presó; en canvi per al tercer acusat, l’empresari Víctor de Aldama, sol·licita 7 anys per la col·laboració amb el Ministeri Públic després de confessar els fets.
De la llarga llista de testimonis, que superen els 75, el tribunal accepta que declarin la presidenta del Congrés, Francina Armengol i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En canvi, rebutja que testifiqui el president Pedro Sánchez.